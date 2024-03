L'independentisme apreta l'accelerador després de l'amnistia i demana un referèndum

Continua el dia de la marmota. L'independentisme ja ha transitat la fase de l'amnistia i, després d'aconseguir un acord amb el Govern central, ha marcat un nou objectiu: la negociació d'un referèndum per a la independència de Catalunya.

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha assegurat aquest dilluns que la llei d'amnistia és una victòria política, i ha considerat que obre una "nova fase" on pactar i parlar sobre un referèndum d'independència a Catalunya.

En roda de premsa a la seu republicana, Vilalta ha expressat que la mesura de gràcia acaba amb "la repressió i la persecució" a l'independentisme, i augura, segons ella, que amb la previsible aprovació al Congrés es començarà una fase política.

"La fase de poder anar al fons del conflicte, que és un conflicte de sobirania. Per tant, la possibilitat de poder pactar i parlar de la celebració d´un referèndum d´autodeterminació al nostre poble", ha destacat.

Vilalta ha defensat que l´amnistia és una proposta dels republicans des de fa 5 anys, i ha celebrat que "ara, per fi, la resta d´actors polítics s´han reunit en aquest consens".

En el mateix sentit, es va pronunciar el líder de Junts, Carles Puigdemont, que va advertir al PSOE que l'acord per a l'amnistia no garanteix la legislatura i seguiran negociant "pesa a pesa" insistint en el referèndum d'autodeterminació.

Per part seva, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha deixat clar que igual que l'independentisme català ha aconseguit que hi hagi una llei d'amnistia que anteriorment es deia que era "impossible" també aconseguiran que "sigui possible" la celebració d'un referèndum d´independència a Catalunya.

"Ens van dir que l'amnistia era impossible i ara és possible i ara ens estan dient que el referèndum és impossible", ha assenyalat el també dirigent d'ERC en una entrevista al portal de notícies europeu Euractiv

El Govern treu Sumar per calmar els ànims

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmat que després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia mitjançant l'acord amb ERC i Junts obre una nova etapa de diàleg a Catalunya, on ja no hi cap la via de la unilateralitat.

Així ho ha traslladat en roda de premsa després de ser preguntat per la posició de les dues formacions independentistes, que després del pacte sobre la llei d'amnistia han subratllat que no renuncien al referèndum d'autodeterminació, ja que és un dels objectius polítics.

Urtasun ha subratllat que l'amnistia és "un dels grans projectes de la legislatura" i era fonamental tirar-ho endavant per acabar amb els "efectes penals" del procés que encara penjaven sobre centenars de ciutadans a Catalunya i també per passar "pàgina" del conflicte polític.

Però també, ha destacat, per iniciar una via de diàleg a Catalunya de cara a ser capaços de resoldre els problemes polítics per aquesta via. "Allà on hi ha el diàleg no hi cap la unilateralitat i per tant nosaltres entenem que l'amnistia obre una nova etapa en la qual, que ja es va anar iniciant a poc a poc quan es van fer els indults i també amb la taula de diàleg per poder canalitzar els conflictes polítics per la via política", ha reblat.