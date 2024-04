J. A. Fúster (Vox): ''Que Sánchez torni a reflexionar aviat i que ho faci bé''

per Redacció CatalunyaPress

Les reaccions a la decisió de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del Govern espanyol no s'han fet esperar. Veus de la política de tots els colors i els racons de l'estat han valorat (i ho continuaran fent) la postura del cap de l'executiu de seguir a la Moncloa.

La postura de Vox ha arribat per boca del seu portaveu nacional, José Antonio Fúster, que ha recomanat a Pedro Sánchez que torni a "reflexionar aviat" i "ho faci bé", després d'anunciar el president i líder del PSOE que no abandonarà el càrrec després de cinc dies de meditació.

En un missatge publicat a la xarxa social X (abans Twitter), Fúster ha afirmat que el resultat d'aquests dies de cavil·lació és "dolent". "Tant de bo torni a reflexionar aviat. I aquesta vegada, que ho faci bé. Perquè avui, malament", ha afegit. "Pacta amb terroristes, elimina delictes als sediciosos, amnistia a colpistes, profana tombes, fractura a la societat, ens tanca il·legalment, nega la crisi econòmica, regularitza la invasió il·legal i incompatible, ens asfíxia a impostos, pren partit per un grup terrorista islamista, aprofundeix en la nostra irrellevància internacional, però el problema és que el desacrediten”, ha afegit Fúster.

Ara com ara, cap altre càrrec de la formació s'ha pronunciat sobre aquesta decisió del president del Govern espanyol.

"Posem fi a aquest fang"

Sánchez seguirà exercint les seves funcions després de decidir que seguirà a càrrec seu. Després d'un període de 5 dies de reflexió motivats per la investigació cap a la dona, Begoña Gómez, la seva decisió ha estat ferma. "He decidit seguir", ha dit en una compareixença curta a les 11 del matí en què no ha admès preguntes.

"He actuat des d'una convicció clara. Diem prou o aquesta degradació ens acabarà esfondrant com a país", ha declarat, deixant clar que "si permetem que els bulls marquin el debat polític, la conseqüència serà irreparable".

En un primer moment, ha reiterat que "no mereixia la pena" tots els atacs patits i que "no hi ha honor que justifiqui el patiment de les persones que volen".

"He mostrat un sentiment que en política no sol ser admissible, he admès que fa mal viure aquesta situació", reconeixia.