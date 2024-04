Els millors mems després de l'anunci de Pedro Sánchez: ''Ha fet matinar els fatxes''

per Helena Celma

El panorama polític espanyol estava en suspens des de fa cinc dies, des del moment que el president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar que es prenia cinc dies de reflexió per debatre quina decisió prenia sobre el seu futur com a líder de l'Executiu.

Finalment, Sánchez ha anunciat aquest dilluns que seguirà al capdavant del Govern. El discurs ha començat donant a entendre que la seva presidència acabaria, però en un gir de guió que ha deixat descol·locada la dreta espanyola, ha explicat que es queda.

"He decidit seguir, seguir amb més força si és possible al capdavant de la Presidència. Aquesta decisió no suposa un punt i seguit, és un punt ia part, els ho garanteixo", ha indicat.

"Per això assumeixo davant vostre el meu compromís de treballar sense descans, amb fermesa i amb serenitat per la regeneració pendent de la nostra democràcia", ha afegit a continuació.

“Hem de decidir quin tipus de societat volem ser i crec que el nostre país necessita fer aquesta reflexió col·lectiva. De fet, durant aquests cinc dies ja hem començat a fer-la. Una reflexió col·lectiva que obri pas a la neteja, a la regeneració i al joc net ", concloïa.

Font de mems a Twitter

Com no pot ser d'una altra manera, cada vegada que passa una cosa extraordinària en el dia a dia, Twitter es converteix en una font de mems. L'enginy dels usuaris es redobla i les rialles es converteixen en una cosa inevitable.

N'hi ha hagut molt variats, com els que apunten al gir de guió que ha deixat en el seu discurs o bé la seva capacitat de resiliència.

Una altra de les motivacions dels mems ha estat com ha plantat cara al facherío, tal com ho han anomenat.

El que ha proliferat també són els posts en què s'alegraven de la seva continuïtat, escollint referents del món dels mems com són “Aquí no hi ha qui visqui” o “Paquita Salas”.

També han fet referència al remix que s'ha posat de moda de la cançó de 'Pedro' de Raffaella Carrà: