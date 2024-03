La línia vermella que marca el Govern en la negociació amb els sindicats de presons

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha emplaçat a negociar els funcionaris de presons però ha rebutjat que posin com a "línia vermella" el cessament del secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, per començar a parlar.

"Tallar el cap d'un responsable, eminència i una referència que ha fet créixer i ha impulsat el model penitenciari de Catalunya no pot ser la línia vermella per començar a negociar. A partir d'aquí tot el que necessitin", ha destacat en roda de premsa posterior al Consell Executiu aquest dimarts.

Tot això després de les protestes que s'han organitzat aquests darrers dies arran de la mort d'una cuinera la setmana passada presumptament a mans d'un pres que després es va suïcidar a la presó Mas d'Enric del Catllar (Tarragona).

Després de reiterar que tampoc no està sobre la taula la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, Plaja ha explicat que el conflicte s'està gestionant de manera transversal al si de l'Executiu català amb diverses reunions al dia encapçalades per la vicepresidenta, Laura Vilagrà.

Tot i que ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, està "al cas des del primer dia" del que passa, la portaveu del Govern no comparteix que el punt de partida perquè els impulsors de les protestes comencin a negociar sigui una reunió amb el president català.

Tot i això, ha insistit a estendre'ls la mà ia posar-se a la seva disposició, qüestionant que puguin justificar el seu rebuig a negociar si el Govern no cessa Calderó, una petició amb què creu que qüestionen l'actual model penitenciari català.

"I el model penitenciari que tenim serveix d'exemple a diferents països europeus, és humanista i creu i confia en mesures penals alternatives, en la rehabilitació i en la reinserció", ha afegit.

Propostes de mediació

Davant les propostes rebudes per intervenir en el conflicte, com la que ha plantejat el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Jesús Sánchez, Plaja les ha agraït però no preveuen aquesta possibilitat perquè la Generalitat “ja disposa de mecanismes i sistemes de mediació propis".

"La nostra intenció és esgotar els sistemes de mediació propis, els sistemes de negociació que tinguem al nostre abast", ha assegurat la portaveu del Govern, que ha qualificat d'imprescindibles i obligatòries les converses entre les dues parts.

"Risc"

També ha avisat de les conseqüències que poden provocar les noves protestes que preveuen organitzar els funcionaris de presons, en assegurar que poden "tensionar i condicionar la seguretat dels centres, posar en perill i risc els seus treballadors i els interns, i vulnerar els drets dels interns".

A més d'apuntar que no hi ha cap vaga convocada, ha manifestat que respecten qualsevol tipus de protesta vinculada a l'àmbit laboral, però ha afegit que no hi poden haver “parades que condicionin el funcionament normal de les presons, i molt menys la seva seguretat, emparant-se al dret a la protesta".

"El dret a la protesta no pot passar per sobre del dret de les persones", ha dit.