Miquel Sàmper i Santi Vila s'adhereixen a la plataforma de suport a Illa

per Redacció CatalunyaPress

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Sàmper i l'exconseller de Territori Santi Vila --Junts i JxSí-- s'han adherit aquest dimecres a la plataforma 'SI' de suport al candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, segons informa el PSC en un comunicat.

Sàmper i Vila s'han sumat al voltant de 150 personalitats de la política, la cultura, l'àmbit acadèmic i el periodisme, entre d'altres, que s'han adherit al manifest de suport a la candidatura del primer secretari del PSC.

Els adherits a la plataforma signen un manifest que defensa "un president capaç de representar el conjunt de la ciutadania, que treballi per unir i eviti dividir, que es dediqui més a obtenir resultats que a buscar raons, que estigui compromès amb el diàleg i la cooperació, i que defugi la disputa i la confrontació".

Entre les adhesions hi ha l'exconseller Josep Maria Bricall; l'exsenadora Victòria Camps; l'exprimer ministre de Portugal António Costa; els actors Abel Folk, Núria Espert, Roger Pera i Mònica Randall; el cantautor Joan Manuel Serrat, la directora Isabel Coixet, i els periodistes Jorge Javier Vázquez i Chelo García-Cortés.

També han signat el manifest en suport a Illa el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez; el dissenyador Javier Mariscal; el catedràtic d'economia Esteve Sanromà, el periodista Albert Solé i l'actriu Ángela Rosal, entre d'altres.

El PP evita criticar els exconsellers

Pel que fa a l'adhesió dels exconsellers Miquel Sàmper i Santi Vila a la plataforma de suport al candidat socialista, Salvador Illa, Fernández s'ha descrit com a "demòcrata liberal convençut" que no criticarà la decisió d'algú que traslladi la seva adhesió política.

Alhora, ha criticat que les darreres declaracions d'Illa són, textualment, un cordó sanitari al PP i ha considerat que l'escenari d'un possible pacte postelectoral amb els socialistes "no és el que ara mateix és sobre la taula".

En aquest sentit, ha retret que Illa faci "mimitos' a Puigdemont, però en canvi li plantegi gairebé un cordó sanitari al PP".

A més, ha al·ludit al compromís signat aquest dijous per PSC, ERC, Junts+, Comuns i CUP per no pactar amb Vox i Aliança Catalana després dels comicis, a què s'ha oposat: "Qualsevol tipus d'acord que intenti reproduir escenaris de cordó sanitari, jo li va dir que estic en contra."

"No pactaré mai un Govern amb la CUP, però com que crec en la democràcia, mai defensaré un cordó sanitari per a la CUP", ha afegit.