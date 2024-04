Neus Torbisco, escollida número 2 de Junts per a les eleccions europees

per Redacció CatalunyaPress

L'experta en dret internacional Neus Torbisco ocuparà el segon lloc a la llista de Junts per a les properes eleccions europees del 9 de juny, liderada per l'exconseller de la Generalitat i eurodiputat Toni Comín, tal com ho va avançar 'Vilaweb' i va confirmar Europa Press diumenge.

El seguirà Aleix Sarri, director de l'oficina europarlamentària de l'expresident català Carles Puigdemont. La formació política Junts té programat aprovar oficialment la candidatura dilluns que ve, abans de la seva ratificació pel Consell Nacional del partit.

Torbisco, doctora en dret per la Universitat Pompeu Fabra i professora al Geneva Graduate Institute a Suïssa, s'especialitza en dret internacional, drets humans i teoria política. A més, treballa com a investigadora sènior a l'Albert Hirschman Centre on Democracy.

També és part del claustre de la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights on ensenya sobre justícia transicional i drets humans en contextos de societats fragmentades.

Les àrees d'especialització inclouen drets de pobles i minories, pobles indígenes i el dret a l'autodeterminació. Actualment Torbisco lidera un projecte de recerca sobre tribunals internacionals i diversitat.

Els 3 primers llocs, definits

Cal tenir en compte que el 10 d'abril passat es va conèixer que l'exconseller i eurodiputat Toni Comín serà el candidat de Junts a les eleccions europees que se celebraran el proper 9 de juny.

Comín ha guanyat les primàries celebrades al partit, en les quals ha rebut el 77% dels vots davant de l'altre candidat, Joan Josep Florensa, que ha rebut el 9% dels suports.

Aquest és un home de confiança de Carles Puigdemont i la relació entre tots dos és llarga i es remunta a uns quants anys. Tots dos van arribar al Parlament Europeu com a diputats el 2019. En una entrevista recent concedida a RAC1, l'expresident català va expressar el seu suport a Comín, manifestant que li "encantaria" que repetís com a eurodiputat.

A més, la formació també ha triat ja el número 3 de la llista, Aleix Sarri. El jove barceloní va ser el coordinador de la política internacional del departament de la Presidència durant el mandat de Quim Torra a la Generalitat.