El PSOE es mofa dels resultats del PP al País Basc

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha celebrat el "magnífic" resultat que han obtingut els socialistes bascos a les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge, on ha aconseguit 12 escons, ia més ha assenyalat que el PP demostra que és "residual" en aconseguir només 7 escons: "Tracta d'arrencar-ho, Alberto", ha llançat al líder popular Alberto Núñez Feijóo.

Així ho ha assenyalat en una declaració sense preguntes davant els mitjans a la seu nacional del partit al carrer Ferraz, una vegada ha conclòs l'escrutini que ha donat la victòria al PNB i situa el PSOE com a força imprescindible per formar Govern a Euskadi.

"En un context en què per a molts semblava que es jugués el partit entre dos partits polítics, Eneko ha sabut trobar un espai que avui col·loca el Partit Socialista d'Euskadi com el partit polític central en aquest territori", ha remarcat, abans de subratllar que "condicionaran" el proper Executiu autonòmic.

Motor gripat del PP

Esther Peña també ha carregat contra el PP i el seu líder nacional Alberto Núñez Feijóo qui "no hi tindrà gaire a dir" al panorama postelectoral basc segons ha llançat i que segons ell "ha tornat a equivocar-se".

Així, ha retret a Feijóo que va anunciar un nou cicle polític després del 23J "que mai no es va arribar a produir" i assenyala a més que s'han quedat per sota dels objectius que es marcava el PP, que des de Ferraz situen en 10 escons.

"La gavina popular ha tornat a volar massa baix. Des de Gènova es va arribar a dir fins i tot que arribarien als 10 diputats en aquests comicis", ha assenyalat.

Per tant, considera que el PP ha tornat a demostrar que "la demoscòpia no és la seva" perquè s'han quedat en un resultat per sota d'"un dígit" en percentatge de vot, una situació que també tenen a Navarra ia Catalunya. "Una cosa que no ens passa als socialistes en cap territori", afirma.

"El Partit Popular, que diu que ve a vertebrar Espanya, és residual a molts dels seus territoris. La ciutadania basca els ha tornat a donar l'esquena. La ciutadania basca ha tornat a demostrar que el motor de Fijó està gripat", ha indicat a continuació.

En aquest sentit, Peña afirma que a la seu nacional del PP ia les seves baronies comença a sonar el "tracta d'arrencar-ho, Alberto", segons ha indicat per dir que l'aportació de Feijóo a aquestes eleccions ha estat "el no-res".

"Tampoc sembla haver ajudat la fugaç i de tapadillo visita de la senyora Díaz Ayuso", ha afegit a continuació en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid.

Pugen més que el PP

En aquest sentit, fonts del PSOE subratllen a més que els socialistes han pujat dos escons mentre el PP només n'ha pujat un i recalquen que és el millor resultat que obtenen en 12 anys, superant el PP a totes les províncies.

Al PSOE consideren que mantenen la tendència ascendent a Euskadi després de les generals del 23J, en què van ser la força més votada en aquesta comunitat.

En aquest cas, s'han quedat en tercer lloc, molt lluny de PNB i Bildu. Subratllen a més que incrementen els seus vots a les capitals de província, un 25,2% és a dir 12.000 vots més.

També incrementen un 24,2% a les ciutats per sobre de 100.000 habitants i pugen 19.000 vots a les principals ciutats per sobre de 35.000 habitants. Un 23% en termes relatius. El PP, per contra, recull les mateixes xifres que tenia el 1990, apunten.