Noves eleccions generals al juliol? Les dates clau si dimiteix Sánchez

per J.C. Meneses Montserrat

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que cancel·la la seva agenda pública fins dilluns que ve 29 per "reflexionar" si ha de continuar al capdavant de l'Executiu després de les investigacions a la seva dona, Begoña Gómez.

"Necessito parar i reflexionar. M'urgeix respondre'm a la pregunta de si val la pena, malgrat el fang en què la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política. Si he de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor", ha escrit en una carta enviada a la ciutadania que ha publicat a la xarxa social X i ha estat recollida per CatalunyaPress .

Sánchez ha assegurat a la missiva que, "malgrat la caricatura que la dreta i la ultradreta política" han fet sobre ell, "mai" ha tingut "aferrament al càrrec". "Si ho tinc al deure, al compromís polític i al servei públic. Jo no passo pels càrrecs, faig valer la legitimitat d'aquestes altes responsabilitats per transformar i fer avançar el país que vull", ha apuntat.

Si dilluns Sánchez anuncia que dimiteix, s'obririen diverses possibilitats. Si no es convoquen eleccions, el PSOE podria presentar un candidat alternatiu a Pedro Sánchez per ser investit al Congrés, com va passar quan Adolfo Suárez va dimitir i va donar pas a Calvo-Sotelo.

L'altra opció és que el president dissolgui les Corts i convoqui eleccions, cosa que no podria fer legalment fins al 29 de maig, quan hagi passat 1 any des de l'última vegada que es van dissoldre. Les eleccions generals per triar el nou Congrés i el Senat es produirien 54 dies després, de manera que els espanyols podrien tornar a votar al juliol, al mig de les vacances d'estiu.

La tercera opció és que Pedro Sánchez reprengui la seva agenda pública i decideixi sotmetre's a una qüestió de confiança al Congrés per saber si continua tenint el suport de la càmera. Aquest gest podria ser un suïcidi si es produeix al mig de les eleccions catalanes, ja que el president tindria seriosos problemes per tornar a tenir el suport de Junts i ERC.