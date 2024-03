Onada de suports a Alejandro Fernández per tapar el fracàs de Feijóo

per J.C. Meneses Montserrat

Alejandro Fernández ha guanyat la partida Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP català ha aconseguit convertir-se en el candidat a les eleccions del 12 de maig tot i no comptar amb el suport de Gènova, fet que podria debilitar el lideratge de Feijóo. Fonts internes del partit popular han confirmat que Fernández no era el candidat preferit pel líder gallec, que va explorar altres opcions per treure's de sobre una figura incòmoda. L'aposta de Feijóo era Dolors Montserrat, però l'eurodiputada no ha acceptat convertir-se en el cap de llista, possiblement intentant evitar una guerra interna al PSC.

Alejandro Fernández és un polític d'idees fermes que ha expressat sense filtres el seu parer davant de cada disjuntiva política, arribant a desautoritzar Feijóo alguna vegada. El moment de més tensió entre els dos líders es va produir quan, enmig de les negociacions per a la investidura, Feijóo va afirmar que el PP no és un rival polític i ideològic de Junts, unes declaracions que no van asseure gens bé Fernández. "Un partit amb una tesi essencial que és que Espanya és una dictadura dirigida per un rei feixista, amb qui es neguen a parlar. Que algú em digui de què s'ha de parlar amb ells", va dir el líder del PP desautoritzant Feijóo.

Però la desavinença entre els dos líders no ha estat suficient perquè Feijóo pugui apartar Fernández de la candidatura. L'avançament electoral ha tret marge de maniobra a Gènova, havent d'apostar per l'actual líder del PPC. I havent pres la decisió, ha llançat el partit en tromba per afirmar, ara sí, que Fernández és el candidat ideal.

El PPC vol el vot de 'tot el constitucionalisme català'

Fernández ha comptat amb el suport de la secretària general del PP, Cuca Gamarra, que ha trasllat la seva confiança cap al candidat popular en un missatge a la xarxa social X en què ha assegurat que el de Fernández és un "projecte seriós i creïble que representa tot el constitucionalisme català".

També el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha afirmat que és un "gran candidat" i li ha ofert l'"empenta del sud" defensant que el PP serà la "referència del constitucionalisme a les eleccions catalanes amb un gran candidat i un projecte necessari i solvent".

Per part seva, la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, ha dit que Fernández és un "gran candidat" per a un "gran repte electoral: ser la referència del constitucionalisme" i li ha donat l'enhorabona. "Comptes amb la força de Cantàbria", ha assenyalat a xarxes socials.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que ha reivindicat que el PP a Espanya "defensa la Constitució, la democràcia i la igualtat" i que el candidat del partit a la Generalitat ho fa "des de Catalunya". "Comptes amb el meu suport i el de tot el PP de CyL", ha citat el president regional.

Entre altres, la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha indicat que és una "magnífica notícia per a tot el constitucionalisme català i espanyol" i ha felicitat Fernández per la seva reelecció com a candidat del PP a la Generalitat.

Feijóo mostra el seu suport sense fissures a Fernández

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat concentrar el vot al PP a les eleccions catalanes com a millor opció per frenar el 'procés' ia l'independentisme i per resoldre els problemes reals de la gent, mentre que PSC, ERC i Junts són "indistinguibles i intercanviables".

Ho ha dit en la seva intervenció a la Junta Directiva Autonòmica del PP de Catalunya, que ha ratificat Alejandro Fernández com a candidat als comicis, i li ha demanat unir el constitucionalisme a Catalunya perquè “sigui la referència política actual i futura”.

"Que no ens enganyin una altra vegada. Votar el PSC no és acabar amb el procés, és continuar-lo. I mentre Sánchez necessita l'independentisme, enviarà l'independentisme", ha advertit.

Ha augurat que la legislatura del president del Govern, Pedro Sánchez, s'acabarà si els independentistes no manen a Catalunya a partir del 13 de maig, i ha insistit que el PSC no està contra l'independentisme, i per això ha demanat concentrar el vot al PP.

"El PSC governa en més ajuntaments i diputacions amb ERC i amb Junts que el que governen Junts i Esquerra entre si. Per tant, aquestes tres potes del mateix banc no enganyaran ningú més", i ha subratllat que els populars són la única opció real per unir el constitucionalisme.

També ha assegurat que el PP serà un "refugi" per als catalans que volen viure en pau, que volen prosperitat i cordialitat, i que ni el socialisme ni l'independentisme no són garantia del canvi que necessita Catalunya.