Pedro Sánchez no és el primer: aquests van ser els anteriors casos de 'lawfare'

**El Salt:** Les Veus de la Veritat en Mitjà del Lawfare Polític

En un panorama polític marcat per la polarització i les estratègies de desprestigi, figures prominents com Mónica Oltra, Pedro Sánchez i Vicky Rosell han enfrontat dures proves a causa de denúncies falses i campanyes de la ultradreta i la dreta. Aquestes situacions posen de manifest el perill del lawfare polític, una arma que busca soscavar la democràcia a través dels tribunals i els mitjans de comunicació.

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, va viure en carn pròpia la pressió d'una campanya que la va portar a la imputació per suposadament encobrir abusos sexuals atribuïts al seu exmarit cap a una menor tutelada. Encara que la denúncia va ser arxivada posteriorment, ja era tard per evitar la seva renúncia a causa de les pressions del govern de coalició en què participava.

Per part seva, Pedro Sánchez, ha enfrontat denúncies del pseudosindicat Manos Limpias contra la seva parella, Begoña Gómez, per descomptat tràfic d'influències. Aquest atac, descrit com sense precedents, va portar el president a cancel·lar la seva agenda per reflexionar sobre la seva permanència al càrrec, evidenciant l'impacte que pot tenir el lawfare en les decisions polítiques fonamentals.

Vicky Rosell, exdelegada del Govern contra la violència de gènere, també va ser víctima de persecució des del 2015 per l'exjutge Salvador Alba, que va ser condemnat per conspirar-hi. Aquesta persecució va derivar d'una denúncia de l'exministre José Manuel Soria, encara que el cas es va arxivar posteriorment. Aquestes experiències mostren com el lawfare pot afectar la carrera política i la vida de les persones involucrades.

En el cas de Podem, s'esmenta que des del 2015 s'han arxivat més de 20 querelles contra membres del partit, destacant el cas Neurona com un dels més perllongats en la instrucció. Aquests casos reflecteixen una realitat preocupant en què el sistema judicial és utilitzat com a eina de manipulació política.