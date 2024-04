La petició de les patronals catalanes que deixa en mal lloc la Generalitat

per Helena Celma

Les principals organitzacions empresarials de Catalunya, representades per Foment del Treball, Pimec i Cecot, han expressat les seves demandes i expectatives respecte a la formació del proper Govern, fent una crida als partits polítics a assolir acords que impulsin la reducció de la càrrega burocràtica i administrativa.

En entrevistes concedides a Europa Press, els representants d'aquestes patronals han emfatitzat la importància d'establir un diàleg constructiu i arribar a consensos per garantir la governabilitat i promoure reformes estructurals que impulsin l'economia de la regió.

Xavier Panés, president de Cecot, ha subratllat la necessitat que els partits polítics es comprometin a dialogar i assolir acords per a la constitució del Govern.

Per part seva, Carles Mas, director d'Economia i Empresa de Pimec, ha destacat la importància de superar les diferències i facilitar la negociació política, amb l'objectiu d'assolir acords que beneficiïn la societat i el teixit empresarial.

Salvador Guillermo, director d'Estudis i Economia de Foment, ha instat que el futur govern sigui ferm en la seva capacitat per impulsar reformes estructurals que fomentin el creixement econòmic i la competitivitat empresarial.

Les tres patronals han elaborat documents amb propostes concretes per al Govern vinent, destacant àrees prioritàries d'actuació. Foment del Treball ha estructurat les propostes en 22 eixos temàtics, mentre que Pimec i Cecot han elaborat documents amb 16 i 5 àrees prioritàries, respectivament.

Un dels punts destacats per les patronals és la necessitat abordar la reducció de la burocràcia i la càrrega administrativa, identificant aquesta com un obstacle per al desenvolupament econòmic.

Tot i que tots els partits polítics reconeixen la importància d‟aquest tema, les organitzacions empresarials lamenten la manca d‟impuls en l‟adopció de mesures concretes en aquest sentit.

Pel que fa als desafiaments prioritaris que enfronta el proper Govern, s'ha assenyalat la necessitat abordar temes com la sequera, la reindustrialització, l'adequació de la formació a les necessitats del mercat laboral i la promoció d'una fiscalitat competitiva.

Aquestes demandes reflecteixen la urgència d'adoptar mesures concretes que impulsin el desenvolupament econòmic i social de Catalunya els propers anys.