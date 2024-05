La petició que Xavier Antich fa a l'independentisme per al futur

per Helena Celma

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat impulsar una "renovació" estratègica i de lideratge a l'independentisme per recuperar la mobilització social, que ve minada pels recents processos electorals.

"El primer pas imprescindible per resoldre un problema és reconèixer que existeix", ha indicat en un article d'opinió publicat aquest divendres a l''Ara', en què afirma que Catalunya ja no està el 2017, ni en termes electorals, ni de mobilització, ni econòmics ni demogràfics.

Ha sostingut que l'independentisme necessita ressituar-se a mitjà i llarg termini per enfortir la societat civil, i per això ha d'abandonar el "tacticisme a què sembla obligar la temporalitat electoral, sempre orientat al curt termini".

Per Antich, els partits han de desplegar propostes que sintonitzin amb les preocupacions i aspiracions dels joves catalans, cosa que comporta situar "persones noves al capdavant d'aquests projectes, que puguin liderar i connectar amb sectors diversos de la societat".

El líder de la formació independentista ha mantingut aquesta postura en el marc de la renovació parcial de la junta d'Òmnium, que serà validada pels seus socis del 3 al 28 de juny, i per això assegura que la formació emprèn aquest repte de renovació per enfortir-se , enriquir-se i seguir sent "útils al moviment i al país".

"Aberració política"

Una altra de les declaracions dels últims dies d'Antic va anar disparant cap al jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García-Castellón, al·legant que hauria de ser jutjat per l'"aberració política" de pretendre convertir en terrorisme l'exercici del dret a protesta .

"Aquesta és l'aberració política d'aquesta causa: pretendre convertir en terrorisme l'exercici del dret a protesta", ha declarat en una atenció als mitjans, després de donar suport a la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, abans de declarar a la Ciutat de la Justícia investigada per la causa de Tsunami Democràtic. Al seu parer, és el jutge García-Castellón "qui hauria de ser jutjat per això".

"Tsunami Democràtic' som tots, acusar 11 persones de terrorisme és acusar-nos tots de terrorisme", va afegir alhora que va alertar, textualment, la cúpula judicial espanyola que seguiran exercint els seus drets fonamentals.