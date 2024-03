El PP exigeix que se segueixin les directrius europees sobre el castellà a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El Partit Popular ha exigit avui al Govern de Pedro Sánchez ia la Generalitat catalana que apliquin les recomanacions que es fan a l'informe de la missió d'investigació sobre la discriminació del castellà a les escoles catalanes de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, que presideix la portaveu del PP Dolors Montserrat.

L'informe de la missió, per la qual diversos eurodiputats van viatjar a Catalunya el desembre passat, defensa el dret dels nens i nenes a rebre educació en espanyol, com fa repetidament el Partit Popular.

Després de la votació, Montserrat ha celebrat l'aprovació de l'informe "ja que llença un missatge clar de suport europeu al bilingüisme a Catalunya i l'acatament de les sentències".

"Aquest informe és una bona notícia per a Catalunya i demolidora per a l'independentisme polític i el socialisme que arracona el castellà a l'educació", afegeix Montserrat.

Ha reclamat a la Generalitat i al Govern d'Espanya executar les recomanacions europees i no ignorar-les.

“La Generalitat vulnera els drets de les famílies i Sánchez no fa res per evitar-ho”

La també vicepresidenta del Grup PPE ha advertit que “l'informe del Parlament Europeu deixa clar que la Generalitat està vulnerant els drets de les famílies i que el Govern de Pedro Sánchez no fa res per impedir-ho”.

"Han intentat maniobrar perquè aquest informe no tirés endavant, el socialisme i l'independentisme cada dia es diferencien menys, però la fortalesa democràtica del parlament europeu ha guanyat avui", afegeix.

“El Parlament Europeu demana al Govern ia la Generalitat que garanteixin que els nens no siguin objecte de discriminació. Sembla una obvietat, però malauradament a Catalunya el sectarisme de l'independentisme ho ha envaït tot, també l'educació dels nostres fills”, ha declarat.

L'eurodiputada catalana ha assegurat que l'informe europeu no va contra cap llengua, sinó que defensa totes dues, català i castellà: "Aquest informe no posa una llengua contra l'altra, sinó que el bilingüisme existeixi a les nostres escoles igual que existeix als carrers ".

L'eurodiputada Rosa Estaràs, que també va participar a la missió, ha celebrat que “avui és un gran dia perquè ha guanyat la democràcia, la Constitució i l'Estat de dret”, a més de ser “un gran pas en defensa de la llibertat, la justícia i el bilingüisme".

Les autoritats han de garantir que no es discrimina els nens per raó de llengua

A l'informe, els eurodiputats recullen que les autoritats han de garantir que “no es discrimina els nens” per raó de llengua.

Per això, insten el sistema educatiu de Catalunya a prendre les mesures necessàries per compensar les deficiències en qualsevol de les llengües tal com estableix la llei orgànica espanyola deducació.

Els eurodiputats de la missió inclouen una menció especial als alumnes amb necessitats especials, en considerar que les autoritats educatives han de garantir que puguin estudiar en la llengua materna, si les famílies així ho desitgen, d'acord amb les recomanacions del Consell sobre l'ensenyament en llengua materna i la integració dels nens amb discapacitat als sistemes educatius.

Pel que fa a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un 25% de castellà, els eurodiputats han pogut comprovar-ne l'incompliment per part de la Generalitat.

Per això, recorden que "el respecte de l´Estat de Dret és una de les pedres angulars de la UE" i lamenten que els pares hagin de reclamar individualment el compliment de la sentència.

També condemnen la “incitació a l'odi” contra les famílies que ha exigit el 25% de castellà als tribunals i demanen a la Generalitat que segueixi de prop aquests casos d'intimidació, exclusió social i assetjament a nens, ja que són inacceptables.