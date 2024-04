Les propostes en sanitat d'alguns partits que es presenten al 12M

El primer dia de campanya electoral a Sabadell va estar marcat per un enfocament prioritari al tema de la sanitat. La comissió d'entitats per a la sanitat pública del Vallès Occidental va organitzar un debat a l'auditori de Cal Balsach, on es van discutir diversos aspectes actuals relacionats amb el sistema de salut públic català. Ecologistes en Acció, la plataforma en defensa del Servei d'Atenció Domiciliària, Estels Silenciats i la Comissió de Sanitat Pública van presentar preguntes pels ponents: Joan Borràs (ERC), Sara Jaurrieta (PSC), Eulàlia Reguant (CUP), Jordi Fàbrega (Junts ) i Laura Campos (Comuns Sumar).

Inicialment, el debat va transcórrer en harmonia entre els partits, ja que tots els portaveus van afirmar que la gestió de la salut va més enllà del Departament de Salut i cal abordar-la de manera integral des de totes les polítiques. Fàbrega (Junts), per exemple, va destacar la necessitat de crear “el TestSalut, que hauria d'avaluar l'impacte en la salut de qualsevol mesura que s'implementi, independentment del seu àmbit”. Jaurrieta (PSC), per part seva, ha posat èmfasi en la importància d'impulsar accions concretes, com "finançar les descarbonitzacions per mitigar l'impacte del canvi climàtic".

Reguant (CUP) va lamentar que "tres ciutats catalanes superin la taxa permesa de partícules contaminants" i va subratllar la necessitat d'"aturar projectes destructius com el Quart Cinturó o l'ampliació de l'aeroport". En la mateixa línia, Campos (Comunes) ha emfatitzat la necessitat de "promoure ciutats lliures de cotxes i aplicar mesures com les zones de baixes emissions", tot això amb la finalitat de "afavorir polítiques de prevenció". En el torn, Borràs també va abordar "la mobilitat basada en el transport públic", centrant-se en la importància d'"efectuar el traspàs de Rodalies, ja que FGC demostra la nostra capacitat per millorar el servei de transport públic".

Descentralització de la pediatria

Una altra de les qüestions que es van abordar va ser la situació actual del sistema sanitari, tant en matèria de llistes despera com del nou model de descentralització de la pediatria.

Esquerra va defensar el nou model, al·legant que portarà a una millora de l'atenció, i el representant va voler deixar clar que s'està desplegant un pla de reducció de llistes d'espera.

La resta de forces, per contra, van ser crítiques amb la proposta i van exigir una reforma del sistema.