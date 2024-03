Rufián s'uneix a les bromes pel nom de la candidatura de Puigdemont

Carles Puigdemont sempre ha tingut facilitat per reinventar-se. Va arribar a president sota el paraigua convergent d'Artur Mas, i després s'ha anat presentant amb diferents sigles a cada convocatòria electoral. Primer va ser amb 'Junts pel Sí', després 'Junts per Catalunya', i ha arribat el torn de 'Junts + Puigdemont per Catalunya', una reedició egòlatra de les mateixes sigles. I després de tant de canvi, molts es pregunten, què serà el següent?

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que actualment està gaudint de la baixa per paternitat, s'ha fet ressò d'algunes publicacions que comentaven amb humor el nom escollit per Carles Puigdemont per a la seva candidatura. "Junts + Puigdemont per Catalunya és com el "TFGdefinitivo_ok_versiófinal.doc", ha dit un usuari a la xarxa social X, i Rufián ha donat retuit."

Rufián també ha republicat el tuit d'un usuari que ha estat especialment intel·ligent en valorar el nom de la candidatura 'Junts+ Puigdemont per Catalunya': "Recordeu que primer s'ha de multiplicar Puigdemont per Catalunya i després sumar el resultat a Junts", ha afirmat el guionista Xavi Fernández en un tuit que acumula 52.000 reproduccions en poques hores.

Una nova etapa per a Junts

Junts ha dit aquest dimecres en un comunicat que la voluntat de la candidatura és afrontar una nova etapa "incorporant perfils i suports provinents de diferents sectors".

També ha afirmat que l'objectiu és “recuperar la força de la unitat i tornar als ciutadans la confiança en les institucions catalanes”.

Aquest dimarts Puigdemont va signar a Perpinyà l''Acord del Vernet' juntament amb 7 formacions més petites per liderar una candidatura més enllà de les sigles de Junts: Joventut Republicana, Verds-Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la República, Estat Català, Moviment d 'Esquerres de Catalunya (MESCat) i Demòcrates.

Per ell, l'acord amb aquests partits demostra la voluntat de Junts de sumar per “construir un projecte que governi, però que lideri, i que ho faci sense deixar cap carpeta de banda i sense sortir renunciat de casa”.