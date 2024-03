La via per aprovar l'Amnistia: Sánchez podria reformar el delicte de terrorisme

La ministra portaveu del Govern, Pilar Alegría, ha assegurat aquest dimarts que l'acord sobre la llei d'amnistia amb Junts "està a prop", però ha evitat aclarir si hi haurà canvis més enllà d'assegurar que el text serà "impecable". "Els puc avançar que l'acord és a prop", ha assenyalat Alegría.

L'únic que ha assenyalat davant la insistència dels periodistes és que "aquesta llei va entrar impecable al Congrés i sortirà impecable, constitucional, d'acord amb el dret europeu i amb un objectiu clar, millorar la convivència" a Catalunya i entre Catalunya i Espanya.

Des del PSOE no volen pronunciar-se sobre els punts concrets que estan negociant amb els de Puigdemont perquè aquesta vegada sí que donin el suport. El Govern central necessita garantir a Junts que el seu líder podrà tornar a Espanya després de l'aprovació de l'amnistia i que no serà jutjat pels delictes de terrorisme que li atribueix el jutge Manuel García Castellón.

Tot i això, sembla complicat tirar endavant una amnistia que deixi sense jutjar els delictes de terrorisme ja que tindria un complex encaix judicial i probablement, acabaria sent inconstitucional. Tal com ha afirmat Alegria, l'Executiu necessita una amnistia “impecable”, i per això necessiten buscar altres vies per desbloquejar la negociació.

Sumar assenyala el camí a seguir

Els encarregats de treure a la llum per on pot estar anant la negociació han estat els socis de Govern del PSOE, Sumar. El dirigent d´En Comú Podem i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello, ha donat per segura l´aprovació de la Llei d´Amnistia, i s´ha mostrat partidari d´emprendre una reforma del delicte de terrorisme (l´article 573 del Codi Penal), amb l'objectiu d'evitar que qualsevol ciutadà pugui ser acusat per aquest tipus penal per protestar o manifestar-se, sigui independentista o no.

Al fil, ha censurat que un "grup de jutges ultraconservadors" del Tribunal Suprem, arran de la seva resolució per obrir causa penal a l'expresident català Carles Puigdemont en relació amb el cas 'Tsunami Democràtic', sostinguin que el terrorisme és un "concepte a constant evolució" i equipari protestar amb un "carret portamaletes" a la tinença d'explosius.

"Una barbaritat", ha clamat el diputat de Sumar durant una roda de premsa al Congrés, que suposa una "amenaça" greu a drets i llibertats que s'ha d'aturar amb propostes legislatives.

"No pot permetre que manifestacions com les que s'han vist a Madrid en defensa de la sanitat pública siguin considerades terrorisme. No pot permetre que vagues, que protestes salarials, que desenes de manifestacions ecologistes, feministes, republicanes puguin ser considerades terrorisme. 'procés' és terrorisme, ni Tsunami Democràtic és terrorisme, ni tampoc ho són les protestes", ha conclòs.

Amb aquest moviment el Govern podria tirar endavant una Llei d'Amnistia que no inclogui el terrorisme i alhora complir amb Junts i ERC, lligant les mans al jutge García Castellón perquè no pugui continuar investigant Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme. Així, es garantiria la tornada de Puigdemont a Catalunya i, així, l'estabilitat d'aquesta legislatura.