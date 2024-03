12.500 persones participen en una caminada benèfica dels centres Sant Joan de Déu

per Redacció CatalunyaPress

Unes 12.500 persones han participat aquest diumenge a la XI caminada solidària Magic Line Sant Joan de Déu a Barcelona, Lleida i altres punts de Catalunya.

La iniciativa també s'ha dut a terme a Mallorca, Múrcia i Las Palmas de Gran Canària, que juntament amb les marxes catalanes preveuen recaptar més de 400.000 euros, informa l'Obra Social de Sant Joan de Déu a Europa Press.

La caminada ha comptat amb el lema 'Som el que compartim' i els diners recaptats aniran destinats "íntegrament" a projectes que desenvolupen els centres de Sant Joan de Déu per a persones sense llar, amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual, migrants, persones grans i nens.

En total, ja hi han participat unes 14.700 persones a Espanya en aquesta edició, que també comptarà amb caminades a Madrid i València a l'abril. Entre les localitzacions catalanes on s'ha fet la caminada hi ha Barcelona, Lleida, Salou i Torredembarra (Tarragona), Montcada i Reixac i Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i Tremp (Lleida).

Aquesta iniciativa ja ha recaptat més de tres milions dʻeuros

Al llarg de totes les edicions, la Magic Line Sant Joan de Déu ha recaptat més de tres milions d'euros, amb els quals s'han finançat més de 300 projectes destinats a les persones que ho necessiten més, segons explica l'entitat a la seva pàgina web. En total, hi ha tingut 115.000 participants.

Per formar-ne part, els participants han de configurar un equip d'almenys 4 persones (i fins a 20), i un dels membres ha de ser el portaveu. En el moment de la inscripció, l'equip tria una ruta, que pot ser urbana, muntanyosa o vora el mar. L'objectiu és sempre el mateix: “portar la solidaritat molt lluny”. La premissa, també: establir un repte solidari, triant una quantitat de diners que vagin a parar a les causes i projectes solidaris de Sant Joan de Déu.