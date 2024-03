Activada l'alerta per nevades a Catalunya per aquest cap de setmana

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres l'alerta del Pla especial d'emergències per nevades (Neucat) per la previsió de neu per a aquest cap de setmana al Pirineu i al Prepirineu, així com a les províncies de Lleida i Girona.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu per a aquest dissabte nevades a les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, la Val d'Aran (Lleida) i el Ripollès (Girona), informa el Govern en un comunicat.

A les zones afectades es podran acumular més de 20 centímetres de neu a la cota 1.300 metres, ia 900 metres es podran acumular fins a 10 centímetres i puntualment podrà nevar cap als 600 metres, per la qual cosa han demanat extremar la prudència amb el cotxe i fer servir cadenes.