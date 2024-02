Els agricultors preveuen mantenir els talls a l'AP-7 i la N-II fins dimecres

per J.C. Meneses Montserrat

Els agricultors preveuen mantenir els talls a l'autopista AP-7 i a la N-II a la província de Girona fins aquest dimecres a la nit, informa el coordinador d'Unió de Pagesos a la província, Narcís Poch, a Europa Press.

Ha xifrat en uns 400 tractors i uns 600 agricultors els participants en la protesta dimarts a les 18.15 hores, els mateixos que durant tot el dia, ha afegit.

Els agricultors interrompen el trànsit a l'autopista en tots dos sentits de la via al seu pas per Borrassà i Vilademuls des de les 8.30 i les 9.30 hores, respectivament.

També a la via N-II a Pontós des de les 9 hores i a la via C-38 a Molló en direcció a la frontera, si bé han subratllat que no es troben en territori francès.

Convocats per Unió de Pagesos i Revolta Pagesa, protesten per "la competència deslleial dels productes que no compleixen els estàndards europeus" i exigeixen reciprocitat en les relacions comercials.