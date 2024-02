Per què els agricultors estan tallant les carreteres catalanes?

Els africultors catalans estan col·lapsant les principals carreteres del territori, però el soroll mediàtic està provocant que, massa vegades, s'acabi desdibuixant el motiu de les seves protestes. Per això, des d'Unió de Pagesos han remès als mitjans un comunicat on expliquen per què s'estan mobilitzant.

La baixada de producció generalitzada a causa de la sequera i l'encariment dels costos de producció posen les nostres explotacions en números vermells, per la incapacitat de repercutir-los en el preu de les nostres produccions, denuncien des de Unió de Pagesos en un comunicat.

"Les ajudes estatals són del tot insuficients, i queden fora sectors com l'olivera i la vinya. La Llei de la Cadena alimentària no funciona, perquè no serveix per reforçar veritablement el paper dels productors a la Cadena. El Pla Estratègic de la PAC està mal dissenyat, no afavoreix els camperols professionals, i no compensa les noves càrregues burocràtiques i ambientals que se'ns han imposat", denuncien els agricultors catalans en un manifest remès als mitjans.

"Hem de suportar la competència deslleial d'importacions que no compleixen les mateixes condicions que s'exigeixen a les nostres produccions", afegeixen els agricultors, que consideren que pateixen "atacs al sector traduïts amb més limitacions a la nostra activitat, basats en la ideologia, i no a la ciència".

Per aquests motius, des del sindicat d'agricultors exigeixen: