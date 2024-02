Amazon Prime Video pren una dràstica decisió que afectarà tots els abonats

per J.C. Meneses Montserrat

Amazon ha anunciat que començarà a incloure anuncis al seu servei de Prime Video a Espanya a partir del 9 d'abril, quan afegirà "publicitat limitada", sempre que els usuaris no paguin 1,99 euros addicionals per la subscripció.

La plataforma ja va anunciar el desembre de 2023 als usuaris subscriptors dels Estats Units que començaria a introduir publicitat a partir del 29 de gener, a més d'implementar una opció de subscripció amb un preu més elevat, en cas que no vulguin comptar amb anuncis a pla mensual.

Ara, Amazon ha confirmat que també desplegarà a Espanya aquesta iniciativa, amb què, a partir del 9 d'abril, les sèries i pel·lícules de Prime Video "inclouran publicitat limitada", tal com ha especificat en un correu informatiu enviat als subscriptors .

Tal com ha indicat la companyia, amb la implementació de publicitat a la seva plataforma podrà "seguir invertint en contingut atractiu, i continuar augmentant aquesta inversió a llarg termini", de cara a mantenir la "qualitat i quantitat" dels continguts del servei a 'streaming'.

Tot i això, Amazon també ha assegurat que el seu objectiu és "tenir molts menys anuncis" que els que es mostren actualment a la televisió o en altres plataformes de contingut en 'streaming'.

Igualment, per a aquells usuaris que no vulguin veure cap tipus de publicitat, la companyia ha compartit que podran optar per pagar 1,99 euros addicionals al preu de la subscripció mensual.

Actualment, Amazon Prime Video a Espanya té un preu de 4,99 euros al mes o 49,90 euros a l'any, mentres que les quotes de subscripció de la modalitat Amazon Student són de 2,49 euros mensuals i 24,95 euros anuals.

Per tant, els usuaris hauran d'escollir entre pagar la nova quota sumant un total de 6,98 euros al mes o continuar pagant la tarifa actual, però amb anuncis