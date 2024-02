Francesc Mauri alerta sobre els nivells rècord de calor als oceans

per J.C. Meneses Montserrat

El meteoròleg català Francesc Mauri ha reaccionat a través de la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- a un estudi publicat per la Societat Meteorològica Nord-americana. La investigació alerta sobre la calor fora de sèrie a l'oceà Atlàntic Nord i els nivells mínims rècord de gel marí a l'Antàrtida.

Sembla que aquests nivells són molt més severs del que se suposa que hauria de patir la Terra amb els nivells d'escalfament actuals. De fet, em semblen més al que passa amb el doble d'aquesta quantitat d'escalfament, segons un nou estudi.

La setmana passada, aquesta anomalia - o la diferència per sobre de la mitjana de 1991-2020- estava "tan fora de control" que era el tipus d'esdeveniment que passaria aleatòriament només una vegada en 284.000 anys, va dir el científic tropical Brian McNoldy de la Universitat de Miami, que no ha participat a l'estudi.

La setmana que ve, l'Atlàntic Nord haurà passat un any complet de temperatures elevades a la superfície del mar sense precedents, va dir McNoldy, i va afegir que "no és només un rècord, sinó que està superant els rècords".

I és precisament aquesta la informació que ha alertat el meteoròleg català Francesc Mauri. "Increïble!! 1 entre 284.000 anys!! Com reaccionarà el sistema de circulació atmosfèrica? La ciència MAI és una foto fixa. El planeta, la vida són dinàmics! El coneixement i la investigació també!", ha dit. Mauri al vostre compte de Twitter.

La reacció intensa de Mauri té una explicació: el món podria haver accelerat el procés d'escalfament. L'autor de l'estudi, Till Kuhlbrod, pregunta si aquestes dades són un senyal de l'acceleració de l'escalfament o si algun altre tipus de factor connecta els efectes de l'Atlàntic Nord i l'Antàrtida.

Altres, no tenen tants dubtes. "No hi ha dubte que els impactes (de l'escalfament) s'estan accelerant i són molt més visibles que el passat", ha afirmat la climatòloga Kathy Jacobs de la Universitat d'Arizona, reaccionant a les dades de l'estudi.