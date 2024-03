Aigua regenerada per afrontar la sequera

El planeta no es pot esperar. El canvi climàtic es manifesta a través de l'aigua i n'altera el cicle natural. Les onades de calor, les inundacions, els episodis de sequera o l'augment del nivell del mar s'intensifiquen com a signes d'una crisi climàtica que s'ha convertit en el repte més gran de la humanitat al segle XXI.

Aquest any, el Dia Mundial de l'Aigua, sota el lema “Aigua per la pau”, les Nacions Unides reforcen la necessitat de preservar un recurs a favor de la pau i garantir un futur pròsper i estable.

En aquest sentit, més de 2.200 milions de persones encara no tenen accés a una aigua potable gestionada de manera segura, i aproximadament la meitat de la població mundial pateix un episodi greu d'escassetat d'aigua com a mínim una part de l'any.

De l'aigua depèn absolutament tot: des de la salut pública fins a l'activitat industrial, agrícola i ramadera, així com la sostenibilitat i supervivència de nombroses espècies i ecosistemes.

A Catalunya, ens trobem en una situació d'emergència a causa de la manca de pluges dels darrers tres anys.

Els embassaments de les conques internes es troben per sota del 15%, límit establert per l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA) per activar l‟estat d‟emergència en què ens trobem immersos des de l‟1 de febrer. Aquesta sequera no és una crisi puntual.

L'ACA estima que el dèficit hídric de l'àrea metropolitana de Barcelona per al 2027 serà de 130 hectòmetres cúbics, si no es prenen mesures immediatament.

Ús d'aigua regenerada, la millor solució davant la sequera

Per fer front a aquesta situació, Aigües de Barcelona fa temps que adapta la seva operativa diària, des de la transformació de les instal·lacions fins a l'aposta per recursos hídrics alternatius com l'aigua regenerada, per garantir el subministrament d'aigua en qualsevol circumstància.

Es tracta de l'aigua procedent de la xarxa de sanejament que, un cop depurada, rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar en diversos usos, seguint un model d' economia circular .

L'any 2023 Aigües de Barcelona va regenerar fins a 57,9 hectòmetres cúbics d'aigua residual depurada, xifra que equival a l'aigua que consumeix durant un any al voltant d'un milió i mig de persones.

Estendre aquesta regeneració és la millor garantia per fer l'àrea metropolitana més resilient davant de l'escassetat hídrica, una solució que té un cost energètic fins a tres vegades inferior al de dessalinitzar l'aigua i que genera una petjada de carboni de pràcticament la meitat que la de l'aigua dessalinitzada.

Actualment, la companyia impulsa fins a 1.500 litres d'aigua per segon des de l' Estació Regeneradora d'Aigua de la depuradora del Baix Llobregat aigües amunt del riu Llobregat fins a un punt situat a Molins de Rei, on s'afegeix al cabal del riu en condició d'aigua prepotable.

Vuit quilòmetres curs avall, aquesta aigua arriba al punt de captació de l'estació potabilitzadora ( ETAP ) de Sant Joan Despí , i es torna a tractar i potabilitzar per enviar-la posteriorment a les llars metropolitanes. Donar una nova vida a l'aigua seguint un model circular és clau per garantir el subministrament a l'àrea metropolitana.

Per disposar de més recursos hídrics, la companyia aposta per reproduir aquest model a la conca del Besòs mitjançant un projecte que compta amb l'aval de la Generalitat, l'ACA i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Sota el paraigua dels fons Next Generation de la Unió Europea , el projecte està valorat en uns 1.500 milions d'euros. Aquesta inversió permetria deixar de dependre de l‟aigua de pluja i garantir la resiliència hídrica dels 5 milions d‟habitants de l‟àrea metropolitana de Barcelona.

La sequera evidencia la importància de la col·laboració entre els diferents actors de la societat per afrontar aquest desafiament.

Obres d'emergència per la sequera

A la zona del Besòs, la companyia ha finalitzat les obres de la primera fase de l'ETAP Besòs per recuperar el Rec Comtal com a recurs per a l'abastament.

També planteja ampliar les instal·lacions per aprofitar l'aigua directament des de la capçalera del Rec i també del riu, cosa que, juntament amb la construcció de nous pous, multiplicarà per tres la producció d'aigua potable procedent de l'ETAP per abastir la xarxa de subministrament, utilitzant tècniques avançades de tractament com la ultrafiltració i l'osmosi inversa.

Això suposarà una aportació d‟aigua del 15% del consum total actual a la regió metropolitana.

A més, amb l'objectiu de dotar de més resiliència i robustesa el sistema de tractament de l' ETAP de Sant Joan Despí, la companyia ha engegat una instal·lació per connectar directament l'aigua d'origen subterrani amb la línia de tractament d'ozonització i filtres de carbó actiu.

Aquesta actuació permet separar totalment l‟aigua d‟origen superficial de la d‟origen subterrani en el procés de tractament de la planta, reservant les etapes d‟ultrafiltració i osmosi inversa per al tractament de l‟aigua del riu, i la línia de tractament d‟ozonització i filtres de carbó actiu per a laigua dorigen subterrani.

A més, per garantir que aquesta aigua subterrània es pugui tractar als filtres de carbó de la planta sense que aquests perdin efectivitat de forma accelerada, s'ha renovat el material filtrant.

