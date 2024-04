Així està el cabal del Delta de l'Ebre després de les darreres pluges

per Redacció CatalunyaPress

En plena etapa de sequera a Catalunya, una part del territori comença a veure com es reverteix la situació. És el cas del riu Ebre. Com es veu a la imatge, capturada per CatalunyaPress prop d'Amposta, el riu té ara mateix un gran cabal d'aigua. Una imatge d´una terra que viu mirant el riu.

El cabal de l'Ebre va d'acord amb la capacitat actual dels embassaments de la zona. El 7 d'abril, hi ha tres embassaments que estan pràcticament plens. És el cas de l'embassament de Terradets (Lleida), amb el 97,21% de la capacitat; l'embassament de Camarasa (Lleida), amb el 90,97% de la capacitat; i l'embassament de Riba-roja d'Ebre (Saragossa), amb el 90,17% de la capacitat.

En prendre les dades de tots els grans embassaments que envolten l'Ebre, les notícies ja són menys encoratjadores: la mitjana cau al 49,38%. És a dir, els grans embassaments que envolten l'Ebre són a la meitat de la capacitat.

Però no deixen de ser bones notícies si es compara amb la situació total de Catalunya. Ara mateix, i segons dades de l' Agència Catalana de l'Aigua , les reserves d'aigua als embassaments catalans són al 17,50%. A principis de setmana estaven al 16,63%. Això vol dir que ha augmentat en un 5,22%.

Els embassaments a Catalunya estan creixent, però a un ritme decreixent en comparació dels dies anteriors. Tot i que s'ha registrat un augment de 20 hectòmetres cúbics l'últim mes, encara falten aproximadament 23 hectòmetres cúbics per assolir el llindar del 21% i superar així la marca mínima de la sequera actual.

De fet, la Generalitat mantindrà l'emergència per sequera fins que els embassaments arribin al 27% o 28% de la capacitat. Tot i les darreres pluges a Tarragona i la resta de Catalunya, continuen vigents importants restriccions. El secretari general d'Acció Climàtica de la Generalitat, Josep Vidal, ha apuntat en una roda de premsa aquesta setmana que “no hi haurà més restriccions de cara a l'estiu, però tampoc menys de les que ja teníem”.

L'única excepció a curt termini, doncs, podria ser la de les piscines privades que s'omplen amb aigua salada. Perquè en una proposta de modificació del Pla especial de sequera sobre l'ús d'aigua de dessaladores privades, consultada per Europa Press aquest divendres, el Govern planteja que les piscines esmentades puguin ser utilitzades com a refugis climàtics.