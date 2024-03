El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha avisat respecte a l'obligació que es va aplicar fa un any per a empreses i administracions de tenir un canal intern per a denúncies per corrupció que només ho han registrat 1.514 de les aproximadament 8.000 que haurien de fer tenir-lo, és a dir, un 18,93%.

"És un problema perquè ja ha passat un any i hi ha aquesta obligació. I això què vol dir? Vol dir que una cosa és fer una norma i una altra cosa és que la societat prengui consciència de la necessitat d'aplicar aquesta norma i de conèixer-la , fins i tot", ha dit en una entrevista d´Europa Press en referència al primer aniversari de l´entrada en vigor de la Llei de protecció als alertadors de corrupció.

Antifrau té competència per sancionar aquests incompliments, però per ara no ho ha fet, i Gimeno aposta per avisar els que l'incompleixin amb "la filosofia de primer ajudar, fer difusió" d'aquesta obligació que afecta institucions públiques i empreses de més de 50 anys. treballadors.

Els 1.514 sistemes interns de denúncia que s'han registrat davant Antifrau el darrer any pertanyen principalment a administracions, si bé Gimeno assenyala que al sector públic encara falten ens per registrar-se i recorda que “a Catalunya hi ha 947 municipis i no hi són tots, ni molt menys”.

En aquest sentit, Gimeno té en compte que la Llei de protecció als alertadors de corrupció es va aprovar “en vigílies de les eleccions municipals, quan hi havia uns governs locals que no es presentaven a les següents, que no estaven preocupats del que es tenia que fer perquè ja no estarien", i alhora creu que alguns nous equips de governs municipals han arribat al consistori sense conèixer aquesta obligació o com complir-la.

Tot i això i de la seva aposta per la difusió i primar els avisos als incomplidors, el director d'Antifrau adverteix que "arribarà un punt en què s'haurà de sancionar, perquè arriben denúncies".

Alguns són "reticents"

Gimeno ha criticat que tot i que l'obligació la fixa una llei d'abast estatal aquestes sancions només podran aplicar a Catalunya perquè és l'única comunitat autònoma que ha nomenat una autoritat independent de protecció a l'informant, una funció que exerceix Antifrau i que “l' Govern d'Espanya encara no ha anomenat a nivell estatal.

També ha lamentat "l'exemple que dóna" aquesta situació, en no haver-se nomenat una autoritat nacional independent ni haver-se creat un reglament sobre això.

"La veritat és que dir a l'alcalde d'un poble de 300 habitants que no té recursos, que aplicar-lo comportarà dificultats, que té tota la culpa i se li imposa una sanció, la veritat és que no sembla que sigui gaire raonable", ha dit. dit després de comentar que habilitar aquest canal intern de denúncies suposa recursos extra tant per a una institució com per a una empresa.

Gimeno considera que aquesta falta de registres de canals interns de denúncia es deuen al fet que alguns són "reacis a actuar en aquest sentit", mentre que en altres casos ho atribueix a desconeixement de la llei.

Les denúncies es disparen

La llei estableix que a més d'aquest canal intern a l'empresa o institució també hi ha d'haver un canal extern per rebre denúncies de corrupció: des que Antifrau va començar a fer aquesta funció fa un any i fins al 29 de febrer d'aquest any ha rebut 420 denúncies .

Un cop rebudes, Antifrau estudia la versemblança de la denúncia i durant aquest temps ha enviat 153 casos als ens competents per investigar el cas.

Per xifres anuals, Gimeno destaca que les dades del 2023 "es disparen" en comparació a anys anteriors, amb 827 denúncies l'any passat i 554 l'anterior, un creixement que es manté des del 2016, quan van rebre al voltant de 150 denúncies.

Durant l'any passat també van rebre 29 peticions de protecció a alertadors i en els dos primers mesos del 2024 sis més, i quant a aquesta competència Gimeno ha explicat que la llei preveu mesures com oferir atenció psicològica i assistència financera en cas de represàlies als denunciants, i considera que un reglament hauria de concretar com aplicar-ho i amb quins recursos.

Mateixos recursos, més competències

Gimeno també ha destacat que les competències afegides que els va atorgar aquesta llei que ara compleix un any les exerceixen amb els mateixos recursos que ja tenien abans, cosa que els fa estar "una mica forçats" quant a volum de treball.

“Hem hagut de dividir els recursos de les coses que teníem abans per les competències noves que tenim ara, que són moltes, complexes i noves. Estem elaborant doctrina, i quan estàs elaborant doctrina no tens la seguretat de quan ja està elaborada”, i ha assenyalat que això els dificulta el procediment.

En aquest sentit, ha destacat que el projecte de pressupostos de la Generalitat preveu crear 10 places més per a Antifrau: “Resumint, prego més que el president de la Generalitat que hi hagi pressupostos, perquè si no hi ha pressupostos ens quedarem com estem, no sé què solució tenim”.