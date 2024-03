Desvelen el final alternatiu de Damsel, la pel·lícula que arrasa a Netflix

Damsel, l'èpic film de fantasia protagonitzat per Millie Bobby Brown ja és a Netflix. Brooke Carter, una de les actrius que treballa al film, ha revelat que es va rodar un final alternatiu que va poder canviar completament la pel·lícula protagonitzada per l'estrella de Stranger Things.

Dirigida per Juan Carlos Fresnadillo, artífex de cintes com Intacto o 28 setmanes després, Damsel és una volta de rosca als contes de fades, princeses i dracs. Carter, coneguda pel seu paper de Clara a la sèrie d'El Alienista, interpreta a la cinta Floria, la germana de la protagonista.

Atenció, a partir d'aquí hi ha spoilers

Abans de reunir-se de nou amb la seva madrastra, Lady Bayford i amb la seva germanastra, Floria, el final de Damsel va veure el seu protagonista, Elodie, reduint a cendres el regne d'Àuria amb l'ajuda del drac escopefoc que serviria com a sacrifici. Tot i això, aquest èpic i esperançador desenllaç no era l'únic que s'arribo a rodar per a la pel·lícula.

Carter ha confessat en una entrevista recent amb The Direct, que es van arribar a filmar dues finals completament diferents. "Penso que seria fantàstic que es veiés l'altre final que rodem, proporcionaria una idea diferent del que succeirà en el futur... En un d'ells Elodie es queda amb nosaltres i en l'altre, Elodie marxava", ha revelat la jove actiu.

I és que tal com ja va revelar el mateix Fresnadillo en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, la producció del film va haver de suspendre's per motiu de la pandèmia, cosa que va portar l'equip de Damsel a repensar i modificar molts aspectes de la trama del film. "Hi va haver molts canvis. Crec que vam modificar força coses. L'argument des del principi fins a la meitat es va mantenir igual. El final va canviar força. Es van eliminar moltes línies i se'n van afegir d'altres. Quan vam tornar a rodar, van canviar moltes escenes per altres", va assenyalar. .

Per a Carter, l'escena més complexa de filmar va ser en què Elodie la troba a la cova al tram final del film perquè havia d'estar disgustada i feliç alhora. Però, a més a més, reconeix que també li donava feia autèntica pànic rodar aquestes seqüències a causa de l'especialment estrets i tancats que resultaven els decorats.

"Em va resultar molt difícil assimilar aquesta escena. Sí, va ser un repte", va subratllar. "Feia una mica de por. Al principi em treien les cames i tot això. Algunes de les coves eren realment aterridores en comparació amb les altres. Però crec que la meva escena favorita va ser en què vam veure el drac", va revelar la jove actriu, que reconeix que compartir plànols amb la protagonista de Stranger Things li va resultar en un primer moment, intimidant. Això sí, passat un temps, la seva relació amb Millie Bobby Brown es va anar fent més propera i li va oferir molts consells per desenvolupar-se al set.