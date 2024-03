Aquest és l'espectacular cartell de la 24a edició del Cap Roig Festival

Aquest divendres s'ha presentat, a la seu de CaixaBank a Barcelona, la vint-i-quatrena edició del Cap Roig Festival, organitzat pel Grup Clipper's amb l'impuls de CaixaBank.

Durant l'acte, l'organització del festival ha revelat el cartell amb els artistes que, a partir del 12 de juliol i fins al 16 d'agost, ompliran de cultura l'escenari dels Jardins de Cap Roig, situats en un paratge impressionant davant del mar, entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras, a la comarca del Baix Empordà (Girona).

L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, que ha definit el Cap Roig Festival com “un festival únic que any rere any continua creixent en rellevància cultural, projecció internacional i impacte econòmic”.

Martínez Gistau ha explicat que “a CaixaBank tenim la determinació de ser una entitat propera a les persones, a la societat i als territoris on som presents. El festival de Cap Roig té un impacte molt positiu al Baix Empordà i encaixa plenament amb l'estratègia de CaixaBank de donar suport a projectes i esdeveniments que no sols proporcionin continguts d'un alt grau de qualitat, sinó que també repercuteixen positivament al seu entorn”.

Per part seva, el president del Grup Clipper's i director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, s'ha mostrat molt satisfet pel cartell presentat aquest any.

“Un any més, tornem amb el compromís d'oferir una experiència única. Estem encantats de presentar un cartell de primer nivell que reflecteix la nostra dedicació a la qualitat i la varietat, amb artistes de renom internacional i nacional. A més, reafirmem el nostre compromís amb la comunitat, promovent espectacles familiars a través de Cap Roig Mini i col·laborant amb iniciatives solidàries com El Trampolí. Guiu ha afegit que “aquest any el Cap Roig Festival serà testimoni de moments inoblidables per a tots els nostres assistents. Tornarem a comptar amb una oferta gastronòmica de primer nivell de la mà de Germans Torres, que oferiran una carta creada i dissenyada especialment per al restaurant i la terrassa del festival, i de Cal Blay Food Lovers a la zona del Village”.

L'acte també ha comptat amb la participació de l'artista Miki Nuñez, que s'ha encarregat de moderar amb Maria Luisa Martínez Gistau i Juli Guiu, la presentació de la nova edició del festival.

Pots accedir al contingut del vídeo canviant la teva configuració de cookies. Autoritza l'ús de galetes de tercers en aquesta secció del portal.

Un cartell amb els artistes nacionals i internacionals del moment

El Cap Roig Festival arriba a la seva 24a edició consolidat com l'esdeveniment musical més gran de l'any a la Costa Brava i un dels festivals d'estiu de referència al sud d'Europa.

El festival reuneix cada edició els noms propis més rellevants del panorama musical internacional i nacional. Una gran varietat d´estils musicals, des del pop més internacional fins a la música més trencadora del moment, ompliran les nits d´estiu del festival.

Com a arrencada del festival, la banda irlandesa que va captivar el món als noranta, The Corrs, inaugurarà el 12 de juliol el Cap Roig Festival 2024.

El 1995 van cridar l'atenció del públic amb el seu àlbum de debut Forgiven, Not Forgotten i, des de llavors, han venut més de quaranta milions de discos a tot el món, collint èxits com Breathless, What Can I Do o Only When I Sleep”, entre d'altres.

El 13 de juliol, Raphael presentarà a Cap Roig la seva aclamada gira Victòria. En ella, l'estrella de la cançó interpreta les joies de la corona del seu aplaudit repertori, com ara “La meva Gran Nit”, “Què sap ningú” o “Jo sóc aquell”.

D'altra banda, el 14 de juliol, Guillem Gisbert presentarà el projecte en solitari després de quinze anys ininterromputs de pop pur amb Manel.

El músic barceloní manté, com sempre, fent allò que tant li agrada: explorar els racons i palpar els marges de les cançons amb ambició, elegància i eclecticisme.

La icona musical nord-americana i líder de Creedence Clearwater Revival, reconeguda pel seu so eclèctic que fusiona blues, country, pop i rock, John Fogerty actuarà als jardins de Cap Roig el 19 de juliol. El seu llegat inclou èxits com “Proud Mary”, “Susie Q” i “Bad Moon Rising”.

L'endemà, el 20 de juliol, la destacada cantant Diana Krall, considerada una de les artistes més importants del jazz actualment demostrarà al públic del Cap Roig Festival per què és una de les figures més influents en l'escena musical internacional.

Després de celebrar el final de la gira d'aniversari de Ben Endins, el disc en català més venut de la història, Sopa de Cabra torna al Cap Roig Festival el 21 de juliol amb noves cançons que representen una fase amb què volen tornar a sentir l'adrenalina del directe i oferir un gran espectacle al públic.

El 26 de juliol, una de les bandes fonamentals de la música en espanyol i Medalla d'Or de les Belles Arts, Estopa, celebrarà el 25è aniversari del seu debut discogràfic amb el públic del Cap Roig Festival i de la presentarà del seu àlbum acabat d'estrenar ESTOPIA.

El reconegut compositor de Let Her Go, Passenger, celebrarà el 27 de juliol amb el públic del Cap Roig Festival el desè aniversari de l'àlbum All The Little Lights, el disc que el va catapultar a la fama i que ara revisita després d'una dècada experiència i saviesa.

Després d'un frenètic 2023 en què s'han convertit en un referent per al públic, The Tyets arriben des de Mataró a la Costa Brava el 28 de juliol per presentar el seu segon disc Èpic Solete amb un nou directe reformulat al 100% en què la energia i les ganes de celebrar la vida continuaran sent els ingredients principals.

El concert de The Tyets serà escollit per CaixaBank per dedicar part de la seva recaptació a una causa estretament vinculada al territori.

Aquest any es donarà suport a un projecte del Trampolí, entitat sense ànim de lucre del Baix Empordà que treballa amb l'objectiu de promoure oportunitats perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tenir un projecte de vida propi que els permeti dignificar la vida personal i laboral mitjançant activitats que n'estimulin el creixement i l'autonomia.

Concretament, la recaptació del concert es destinarà a donar suport al Grup de Teatre el Trampolí per brindar a aquest col·lectiu l'oportunitat d'expressar-se, explorar-ne el potencial i contribuir activament al món de les arts escèniques, amb una visió centrada en la inclusió i l'apoderament.

Amb el seu esperit bohemi i el seu compromís amb el rock and roll, Andrés Calamaro es presentarà al Cap Roig Festival el 2 d'agost per oferir amb la seva banda habitual un espectacle únic a l'art musical.

Al llarg de gairebé quatre dècades de carrera, Chris Isaak ha deixat empremta a la música amb tretze àlbums d'estudi i dotze senzills líders a les llistes d'èxits, els quals podrem gaudir el proper 3 d'agost als Jardins de Cap Roig.

Conegut per la seva sensibilitat al piano, el músic i compositor Pablo López oferirà el proper 4 d'agost al Cap Roig Festival un repàs per la seva extensa discografia i presentarà en primícia fragments del proper treball per celebrar el desè aniversari de la seva carrera musical.

El 5 d'agost, la banda madrilenya més incombustible, Los Secretos, cantaran al Cap Roig Festival temes icònics com “Deixa'm”, “Però al teu costat” o “El carrer de l'oblit”, juntament amb composicions més recents. El grup està compromès a brindar un concert inoblidable per a tots aquells que vulguin acompanyar-los.

Alvaro Soler és un dels artistes de pop llatí de més èxit a Europa gràcies a cançons com “Mismo Sol” o “Sofía”, entre d'altres. El 2024, l'artista de Sant Cugat presenta la gira Més Que estiu Tour amb què passarà per l'escenari de Cap Roig el 6 d'agost.

El 7 d'agost, Rozalén, una de les figures més rellevants a l'escena de la nova cançó d'autor, presentarà un nou àlbum que afirma que porta escrivint “quatre anys”.

Al llarg de la seva carrera, ha llançat cinc àlbums d'estudi amb què ha acumulat reconeixements notables com tres discos d'or, tres de platí, un premi Goya i el Premi Nacional de Músiques Actuals el 2021.

El 2024, Taburete torna a la carretera amb una gira que conduirà al seu sisè àlbum i en què es començaran a veure traces del que ha de venir. L'ambient festiu i la diversió segueixen estant garantits, així com els grans èxits que els han portat fins a dalt de tot del panorama nacional i que interpretaran el 8 d'agost al Festival.

Després d'uns anys en què no ha deixat de sumar nous èxits a la seva carrera, Miki Núñez presentarà el 9 d'agost al Cap Roig Festival les cançons del seu darrer treball.

La seva presència televisiva en programes líders d'audiència li ha fet mostrar el seu talent polifacètic i connectar encara més amb el públic.

Com a novetat, en aquesta 24a edició del Cap Roig Festival, comptarem amb una nit en què la comèdia serà la protagonista. I és que el 10 d'agost, després d'un temps silenciós, Carles Sans presentarà el seu espectacle Per fi Sol! per parlar de divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant tot aquest temps.

L'endemà, l'11 d'agost, Sergio Dalma presentarà el seu darrer disc Sonríe perquè ets a la foto, un treball amb què l'artista celebra la seva trajectòria musical.

Els temes d'aquest nou treball i els que us han acompanyat durant tots aquests anys compondran el repertori del concert d'un artista que, després de trenta-quatre anys de carrera, continua somrient i “estant a la foto”

El 14 d'agost, Sara Baras commemorarà el 25è aniversari de la seva companyia amb Vuela, un espectacle en honor al llegendari guitarrista Paco de Lucía.

Basat en el respecte i l'amor compartit entre tots dos artistes, el xou busca transportar els espectadors al fascinant univers de Baras.

Guardonat amb el Premi Ondas 2023 a la Trajectòria Musical, Coque Malla presentarà al costat de la seva banda el 15 d'agost al Cap Roig Festival, encara que Estemos Muertos Tour, un espectacle amb què presenta el seu darrer àlbum i ofereix un viatge a través de la vida marcat per alts i baixos, troballes i pèrdues.

Després de cinc anys de silenci, la icònica banda catalana Gossos torna a Cap Roig el proper 16 d'agost per clausurar el festival amb la gira A reviure, un espectacle amb què busquen retre homenatge a la seva fidel audiència i recollir trenta anys de carrera musical . El repertori inclourà èxits de tota la seva carrera, des de clàssics atemporals fins a les darreres creacions.

Un any més, el Cap Roig Festival apostarà per un espectacle familiar, pensat per a grans i petits. Cap Roig Mini comptarà aquest any amb l'actuació d'El Pot Petit juntament amb La Black Music Big Band el 12 d'agost, una experiència per a tota la família que destaca valors com la igualtat de gènere, la diversitat, el maneig d'emocions als nens, la importància de l'amistat i el respecte pel medi ambient i que, a més, serà un concert accessible a Llengua de Signes Catalana i oferirà un servei de bucle magnètic i motxilles vibratòries a petició.

L'entorn natural format pel castell de Cap Roig i el jardí botànic, considerat un dels més espectaculars de tota la Mediterrània, és l'escenari perfecte per gaudir de la música i la cultura a les nits d'estiu.

Una experiència única i inoblidable amb un cartell eclèctic i equilibrat format pels artistes més destacats de cada gènere.

El Cap Roig Festival afronta aquesta nova edició, un any més sota la direcció del Grup Clipper's i el patrocini principal de CaixaBank, amb el repte de continuar impulsant un model de festival d'estiu d'èxit, amb una programació de qualitat i amb la intenció de donar suport al desenvolupament del propi territori des dels vessants cultural, social i econòmic.

Viu l´experiència completa del Cap Roig Festival

Aquest any el públic podrà tornar a gaudir d´un espai Village dissenyat totalment sota la batuta de Cal Blay Food Lovers. Un espai amb estil i una oferta gastronòmica unificats, on el públic del festival podrà gaudir, durant les hores prèvies als concerts, d'una gran varietat culinària en un entorn inigualable.

A més, els bessons Sergio i Javier Torres, xefs del restaurant Cuina Germans Torres de Barcelona, que compten amb tres estrelles Michelin i una estrella verda, oferiran una carta creada i dissenyada exclusivament per al restaurant del festival, amb diferents menús tancats cada setmana, així com a suggeriments segons mercat cada nit. Les reserves per al restaurant es podran fer a través de la pàgina oficial del festival caproigfestival.com/es/restaurante.

En aquesta edició també s´oferirà al públic la possibilitat d´ampliar l´experiència del Cap Roig Festival incloent, durant el procés de compra d´entrades de cada concert, un paquet que permetrà gaudir d´un aperitiu exclusiu en format còctel a la Terrassa Germans Torres amb vistes al mar abans del concert.

Les entrades del Cap Roig Festival es posaran a la venda el proper dilluns 18 de març a les 10:00ha la web oficial del Festival: www.caproigfestival.com