Arriba el GirOT: les fans revelen el repartiment de temes del concert

Aquest 27 d'abril que ve, els concursants de l'última edició d'Operación Triunfo arrencaran la gira que els portarà per diverses ciutats d'Espanya.

Els 16 artistes visitaran Bilbao, Fuengirola, Múrcia, Sevilla, Granada, Saragossa, Port de Santa Maria i Barcelona i Madrid per partida doble. En total, dos mesos i mig en què podran reviure algunes de les actuacions més icòniques.

Per preparar aquesta gira, els concursants van començar a assajar aquest passat dilluns al Palau Sant Jordi de Barcelona, i això ha permès que ja es vagin sabent algunes de les cançons que interpretaran a cada escenari.

Manu Guix, el professor de l'escola i el director de la gira d'OT, ja va confirmar fa setmanes tres de les més aclamades: God Only Knows de Juanjo i Martin, I kissed a girl de Chiara i Violeta, i Cor famolenc de Lucas i Naiara.

Tot i això, el mateix compte d'OT ja ha anat deixant més pistes perquè els seguidors vagin tenint una idea de què sonarà als concerts.

Per exemple, en aquest post apareixen Salma i Juanjo, que van interpretar A la teva vera a la primera gala, i la malaguenya s'ha encarregat de confirmar-la en dir que "han plorat en tornar a cantar-la".

Una altra de les que OT ha deixat caure que estarà és Immortal, interpretada per Martin i Ruslana, ja que el moviment d'espatlles va ser icònica en l'actuació i ningú no ha tingut dubtes en veure'l.

Però si hi ha una actuació que ha estat icònica, sens dubte, aquesta ha estat Padam padam, de Violeta i Denna, per la qual cosa tampoc podia faltar a la gira.

Una de les cançons que més va agradar (com a mínim a la seva directora, Noemí Galera) va ser La Vida Moderna , cantada per Juanjo i Paul, i també sonarà a totes les ciutats.

Tot i no dir clarament quina cançó és, el moviment d'Álvaro Mayo només pot significar una cosa: Please don't go. A ningú no li estranya, ja que és una de les més esperades.

Les fans descobreixen pràcticament tot el 'setlist'

Més enllà del contingut en xarxes que està donant el compte oficial mateix, nombroses fans del programa s'han acostat al lloc d'assajos per no perdre's res.

Com no podia ser altrament, la música s'escolta des de fora del recinte, per la qual cosa les seguidores estan descobrint pràcticament tot el setlist del concert.

D'aquesta manera, se sap que Walk like an egyptian de Bea, Chiara i Ruslana també es cantarà.

Altres que s'han sentit des de l'exterior del recinte són: