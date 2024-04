L'Atlàntida catalana: els pobles que van desaparèixer pels embassaments de Franco

per J.C. Meneses Montserrat

El període del franquisme va deixar una empremta indeleble a la geografia espanyola, marcada per la construcció massiva d'embassaments. Aquest llegat, que s'estén al llarg de quatre dècades, troba les seves arrels al Pla Nacional d'Obres Hidràuliques del 1933, inspirat en ideals republicans.

Durant el discurs en la inauguració d'un d'aquests embassaments, el dictador Francisco Franco va expressar: “Ens feia mal Espanya per la seva sequedat i per la seva misèria (...) i tot aquest dolor d'Espanya es redimeix amb aquestes grans obres hidràuliques nacionals”. Aquest enfocament va impulsar la construcció d'una gran quantitat de pantans i va convertir Espanya en un dels països amb més densitat d'embassaments per quilòmetre quadrat.

Poblacions enfonsades sota l'aigua

Però aquesta construcció massiva de nous pantans es va emportar moltes poblacions. Segons dades d'Ecologistes en Acció, més de 500 municipis espanyols es troben sota l'aigua, i Sant Romà de Sau és un exemple destacat a Catalunya. Aquest petit municipi va quedar submergit el 1962 amb la finalització del pantà de Sau, després de més de dues dècades de construcció que van atraure immigrants de tot el país. Tot i la inundació, la icònica església del segle XI de Sant Romà ha perdurat a través del temps. Quan els nivells d'aigua de l'embassament baixen, emergeix el campanar romànic de l'antic temple, tot recordant així la història enterrada sota les aigües.

La construcció del pantà va tenir conseqüències ambientals significatives, com ara la pèrdua d'hàbitats naturals i la fragmentació d'ecosistemes. Això ha afectat la biodiversitat i ha generat preocupacions sobre la conservació de les espècies locals.

Un altre exemple és Portomarín, a Lugo. Els habitants de l'actual Portomarín , un poble relativament jove amb gairebé mig segle d'existència, tenen una història que es remunta molt més enrere. L'antic poble va quedar submergit sota les aigües del riu Miño per a possibilitat la construcció de l'embassament de Belesar, a Chantada.

El 1946, el municipi original va ser declarat Conjunt Històric-Artístic, destacant la icònica església romànica de Sant Joan, designada Monument Nacional el 1931. Al llarg dels segles, il·lustres com els Reis Catòlics, Carles V i Felip II van deixar la seva empremta a aquest lloc. Tot i això, va ser l'arribada del general Franco la que va marcar el destí de l'històric Portomarín.

Sota la inauguració del pantà i la nova vila el 1963, vivendes, horts, camps i segles d'història van quedar submergits i van donar pas a una presa elèctrica. Molts residents van optar per traslladar-se al nou poble construït sobre la Muntanya d'O Cristo, mentre que altres van preferir partir amb el record d'una vida sepultada sota les aigües.

Avui, l'antic Portomarín torna a emergir, revelant històries ocultes després del descens del cabal del riu. Per als pelegrins que recorren el Camí de Sant Jaume a la tardor, és una descoberta inesperada, mentre que per als veïns que van reconstruir les seves vides, és la reobertura d'una cicatriu. El renaixement de Portomarín és un recordatori viu de la intersecció entre la història i el progrés, on el passat i el present convergeixen en un mateix lloc.

La Modra va desaparèixer per un pantà aprovat durant la dictadura de Primo de Rivera

Finalment hi ha el cas de La Muedra, a Sòria, testimoni d'una història rica i vibrant, va veure com llocs emblemàtics com l'escola mixta, el joc de pilota o l'ermita quedaven submergits per la construcció del pantà Corda del Pozo. Tot i això, la torre i el campanar de l'església parroquial, dedicada a Sant Antoni Abat, desafien l'oblit, emergint majestuosos quan el nivell de l'aigua baixa. Aquesta ruta ha esdevingut un atractiu turístic a Vinuesa, oferint als visitants un viatge captivador al passat.

La plaça, amb el seu rotllo de pedra i creu al capdamunt, i un om plantat el 1639, continua sent un lloc de trobada i celebració. Els últims testimonis dels antics habitants de La Muedra revelen que fins i tot gairebé el final de les obres, el poble encara albergava algunes persones. Amb una població de 217 habitants en el moment en què es va aprovar la construcció del pantà - el 1923, durant la dictadura de Primo de Rivera-, La Muedra va créixer durant les obres, assolint els 341 habitants el 1931. No obstant això, el 30 de setembre de 1936, els darrers 30 veïns van emprendre la seva partida cap a localitats properes com Abejar, Cabrejas i Vinuesa, rebutjant l'oferta d'establir un nou poble a Pinar Grande. L'embassament es va inaugurar finalment el 1941.

La Modra, malgrat haver estat submergida sota les aigües del progrés, continua explicant la seva història a través de les ruïnes i els records dels seus antics habitants. El seu llegat perdura com un testimoni de resiliència i memòria a la història de la regió.

La construcció dels embassaments es va emportar molts pobles a Espanya. A més dels exposats, destaquen les històries de Peñarrubia, La Isabela, Granadilla, Mitjà, Les Fregues de Valdearroyo o Mansilla de la Serra, que també van desaparèixer per sempre sota l'aigua.