Carlos Sobera revela les relacions sexuals l'últim mes: ''Et semblaran poques''

El reconegut presentador Carlos Sobera va sorprendre l'audiència aquest dimecres en fer el salt de Mediaset a Movistar Plus+ per presentar la seva autobiografia, titulada "A contracorrent", al popular programa d'entrevistes "La Resistència".

En aquesta obra, Sobera comparteix detalls íntims sobre la seva vida, des de decisions que van desafiar les expectatives imposades sobre ell des de la seva infantesa i adolescència.

Tot i això, durant l'entrevista, el presentador David Broncano no va poder resistir la temptació d'indagar en aspectes més personals, qüestionant Sobera sobre la seva situació financera i les seves experiències sexuals recents.

Aquestes preguntes són precisament les dues que el presentador fa sempre als seus convidats i les que generen més interès.

"Amb tu la gent té interès", va comentar Broncano, sense aconseguir treure una resposta clara de Sobera, que va preferir estirar humor per contestar: "Fixa't el que he de no ho puc tenir tot en un únic banc i he hagut d'anar-me'n a quatre diferents".

La insistència de Broncano va continuar, buscant obtenir alguna dada concreta, però Sobera es va mantenir reservat: "Quants inspectors d'Hisenda veuen aquest programa?", va fer broma.

Davant la negativa de Sobera, Broncano va canviar de tema i va proposar un càlcul peculiar sobre les relacions sexuals del convidat en els darrers 30 dies, utilitzant un sistema de punts per a diferents activitats sexuals: 0,2 per masturbació, 0,6 per petting, i 1 punt per relació completa.

Després d'alguns càlculs mentals, Sobera va respondre amb una xifra sorprenent: "1,6. Vuit per 0,2...".

Davant d'això, Broncano no va poder contenir la seva sorpresa: "Vuit palles ia funcionar?". Sobera, amb el seu característic humor, va concloure: "Et semblaran poques...".

Sobera està casat amb Patricia Santamarina des de fa més de 20 anys i mantenen una de les relacions més consolidades del panorama televisiu espanyol.

L'entrevista no només va revelar aspectes divertits de la vida personal de Sobera, sinó que també va mostrar la química única entre els dos presentadors, generant moments de rialles i complicitat que van captivar l'audiència de "La Resistència".

El salt de Sobira de Mediaset a Movistar Plus+ per participar en aquest programa demostra la diversitat i la versatilitat del món de la televisió, així com la capacitat dels professionals per adaptar-se a nous desafiaments i audiències.