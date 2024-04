La carambola que relaciona Belén Esteban amb Chiara i Violeta (Kivi) d'OT 2023

El fenomen d'Operación Triunfo 2023 segueix més viu que mai, tot i que ja fa més de dos mesos que va finalitzar. Dues de les artistes que més estirada estan tenint són Chiara Oliver i Violeta Hódar.

Els dos singles que van llançar, Mala costum i el x venir , respectivament, ja han arribat als 4 milions d'escoltes a Spotify, per la qual cosa la seva acceptació ha estat espectacular.

Un dels últims episodis que més han sorprès els seus fans té a veure amb un tercer personatge del tot estimat: Belén Esteban. La col·laboradora de televisió estava en un acte de Telepizza a Madrid, al qual també hi va anar Violeta.

El més graciós d'aquesta trobada va ser la conversa entre les dues dones, en què la motrilenya li va recordar un moment peculiar: una publicació a les xarxes socials on compartia “ El x venir ”, encara que semblava que Belén no recordava aquest gest.

"Betlem, potser no ho recordis, però vas compartir una història a Instagram amb la meva cançó. T'estimo, ets la millor!", va expressar la cantant entre rialles.

Però el 'crossover' entre Esteban i OT 2023 no s'acaba aquí, perquè dijous mateix va publicar una història d'Instagram prèviament en què posava la cançó de Mal costum, fent embogir els seus fans per la carambola que tornava a unir les dues grans amigues.

Nova aparició juntes

Tot i això, les 'Kivistas' han estat d'enhorabona aquest dijous perquè també han aparegut juntes al podcast 'Pren-t'ho Menys a Serio', en què participa la presentadora d'aquesta edició, Chenoa.

No van dubtar a compartir algunes anècdotes, com la seva millor nit a l'acadèmia. "Se'ns va anar el cap. Estàvem en pla deliri. ¡Moment gall dindi total! Vam estar tota la tarda de rialles i plors. Tothom estava fart de nosaltres", van relatar.

TÓMATELO MENOS EN SERIO 2x51 KIKI, VIOLETA y CHENOA | Programa Completo #TMESKIVI

El lloc on viuran també va ser objecte de debat, ja que hi ha diversos concursants que estan vivint junts, com és el cas d'Omar, Salma, Álvaro i Bea. Chiara va revelar que encara no té un lloc fix, mentre que Violeta està en un pis temporal mentre busca instal·lar-se sola.

A més de parlar sobre la seva experiència a OT, també van compartir detalls sobre els seus nous projectes musicals. Chiara està preparant un nou llançament, mentre que Violeta ja té llesta la seva propera cançó, enfocant-se més a l'atmosfera musical que a la història.

Tot i que actualment són projectes en solitari, no descarten una col·laboració futura, deixant oberta la porta a emocionants possibilitats al món de la música.