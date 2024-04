La decisió que ha pres Marlaska davant l'augment de sinistralitat: així t'afectarà

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, augmentarà "immediatament, ja" el nombre de radars, la vigilància a autopistes i autovies, el control sobre els motoristes i el consum d'alcohol al volant per frenar l'augment de la sinistralitat a les carreteres espanyoles, que ha crescut un 16% el primer trimestre del 2024, amb 261 víctimes mortals.

"La dada, seré molt clara, ens alarma, perquè suposa un augment del 16% respecte al mateix període de l'any passat. No és un augment en absolut normal", ha afirmat el ministre que ha afegit que els últims anys el marge d'oscil·lació és "més o menys" del 5%.

En un acte celebrat a la Direcció General de Trànsit (DGT) amb "caràcter urgent" i acompanyat per la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo; el director general de Trànsit, Pere Navarro, i el general Tomàs García, cap de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, el ministre Marlaska ha fet conèixer un paquet de mesures impulsades per augmentar la seguretat viària.

El ministre ha precisat que, en algun d'aquests punts, aquest paquet s'executarà de manera territorialitzada.

95 nous radars fixos, la majoria de tram

De manera immediata, s'instal·laran 95 nous radars fixos, dels quals el 60% seran de tram. Marlaska ha precisat que es tracta d'un augment del 12% fins als 763 radars que controlaran la velocitat a les carreteres espanyoles al final de l'any.

També s'hi incorporaran 150 nous agents de la Guàrdia Civil per augmentar la seva presència efectiva i la visibilitat dels seus motoristes a la carretera; i es durà a terme una major vigilància a les autovies i autopistes.

"Aquest creixement de la plantilla ens permet augmentar la seva presència efectiva", ha manifestat el ministre, que ha afegit que també s'ampliarà la visibilitat de les patrulles estàtiques i dinàmiques de trànsit de la Guàrdia Civil "per arribar al màxim nombre possible de usuaris de les carreteres amb totes les conseqüències beneficioses per a la seguretat viària".

D'altra banda, l'Agrupació de Trànsit adaptarà la vigilància i el patrullatge a la nova realitat d'aquesta sinistralitat. Així, en aquelles comunitats on l'increment de morts s'ha produït en autopistes i autovies, com és el cas d'Andalusia i el País Valencià, s'augmentarà el patrullatge fins a arribar al 50% en aquestes vies d'alta capacitat -del 30% actual pujarà al 50% en aquestes dues comunitats autònomes--.

A la resta, els serveis de vigilància s'aniran adaptant a la sinistralitat que es vagi produint a cada tipus de carretera.

Així mateix, el ministre ha dit que durant aquest any 2024 augmentarà en 400.000 els controls preventius d'alcohol, per arribar fins als 6 milions de controls realitzats aquest any; i en 20.000, les proves de consum de drogues per sumar 120.000 controls aquest any.

"L'objectiu és evitar la sensació d'impunitat", ha subratllat, alhora que ha afegit que desitgen que, al final del 2024, un de cada quatre conductors hagi estat requerit per fer un control d'alcohol i droga.

Pel que fa als motoristes, Marlaska ha afirmat que l'"objectiu prioritari és intentar convèncer-los que són ells mateixos els primers que s'han de comprometre amb la seva protecció".

Per fer-ho, impulsarà una campanya d'informació i prevenció; i la publicació i distribució d'un decàleg sobre seguretat viària que els agents els lliuraran quan els parin.

A més, aquests missatges també seran difosos als panells de les carreteres i en xarxes socials. En aquest escenari, el ministre de l'Interior ha apuntat que el mes de juny que ve, els motoristes de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil començaran a rebre de forma progressiva els seus coixins de seguretat, moment que aprofitaran per difondre la conveniència d'utilitzar-lo.

"El coixí de seguretat serà, no tenim cap dubte, el gran salt endavant en la seguretat", ha remarcat. Al costat d'això, ben aviat entraran en servei motos camuflades en aquelles comunitats autònomes amb més circulació de motocicletes, que són Andalusia, València, Galícia, Castella i Lleó, Balears i Canàries.

"Patrullaran a les zones i vies amb més índex de sinistralitat per identificar i controlar millor les conductes de risc i temeràries dels motoristes", ha dit.

A tot Espanya, s'intensificaran les campanyes de control i vigilància dirigides a aquest col·lectiu els caps de setmana, entre els mesos de juny i octubre, que és quan es registra el nombre més gran de sinistres mortals.

De cara a la celebració del Gran Premi motociclista de Jerez (Cadis) i atès que "dimarts que ve comença un llarg pont festiu per a moltíssima gent", Marlaska ha cridat "a la prudència, al seny i al seny de tots".

"Tenim dret, sens dubte, i ho tenim ben merescut, al gaudi. Però no té sentit que en fer-ho posem en perill la nostra vida i la dels altres", ha conclòs.

El perquè d'aquestes mesures

Davant l'increment del 16% del nombre de morts a la carretera, Marlaska va demanar al departament que dirigeix Pere Navarro que analitzés la situació "per identificar què havia passat durant els tres primers mesos d'aquest any".

"La meva conclusió és que s'ha incrementat la letalitat dels sinistres registrats. Han augmentat més els morts que els ferits hospitalitzats, és a dir, el nombre de víctimes per cadascun dels sinistres és més gran", ha argumentat.

A més, segons el titular de la cartera d'Interior, els informes de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil "alerten" que s'han produït més sinistres en què apareix el consum d'alcohol, així com la velocitat excessiva o inadequada.

Un altre element que ha fet saltar les alarmes és que han augmentat un 50% les víctimes mortals en autopistes i autovies respecte al mateix període de l'any anterior.

En aquest cas, el ministre ha explicat que l'habitual era que el 70% dels morts es produïen a carreteres convencionals i el 30% a autopistes autovies. “Això s'ha modificat”, ha remarcat.

El creixement de morts a carreteres convencionals s'ha situat al 5%. Marlaska ha destacat l'augment del 23% en les víctimes que es desplaçaven en turisme o en moto, quan "fins ara, el principal augment de les víctimes mortals es produïa entre els vianants, ciclistes i motociclistes, és a dir, els usuaris més vulnerables" .

En el cas de les motos, l'increment més gran dels morts ha tingut lloc en autopistes i autovies. Per tipus de sinistre, el ministre de l'Interior ha avisat que tothom ha patit un increment, excepte els atropellaments; les sortides de la via i les col·lisions continuen sent els tipus més freqüents.

Marlaska també ha alertat d'una altra "dada rellevant" i és que el nombre de persones mortes en dia feiner creix un 29%, davant l'1% que augmenta en cap de setmana.

Una última dada que el titular de la cartera d'Interior ha posat en relleu és que el 34% dels morts a la carretera durant aquest primer trimestre de l'any no feia servir el cinturó de seguretat.

"Sembla mentida, oi? Doncs és així", ha manifestat, per després rebutjar una decisió que ha qualificat d'"irresponsable".

"Vistes aquestes dades, comprendreu raonablement que hagin saltat les alarmes i ens sentim obligats a actuar. És imperatiu trencar aquesta tendència a l'alça de la mortalitat vial", ha argumentat el ministre, que ha aclarit que aquest increment en la sinistralitat i de les víctimes mortals no és exclusiu d'Espanya, sinó que "hi ha una preocupació generalitzada" a la Unió Europea, amb dades com l'augment registrat a Irlanda (+29%) o França (+13%).