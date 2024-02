Cinc trucs infal·libles per estalviar en un viatge

Passes dies interminables bussejant a internet per trobar ofertes i planejar les vacances al menor cost possible? Doncs aquesta informació us resultarà útil. Un informe de tendències de viatge de SiteMinder ha revelat algunes claus per estalviar al màxim en reservar les vacances.

Si marxes d'escapada, estira-la dilluns-dimarts. Són els dies més barats per gaudir d'un allotjament a Espanya, mentre que divendres a la nit és la més cara, seguida de dijous. La tarifa mitjana pagada a Espanya l'any passat va ser de 195 euros. Fes servir les webs dels hotels per reservar el teu allotjament. Són ja el segon canal més utilitzat pels espanyols després de Booking, i pots trobar ofertes i promocions que no ofereixen les agències de viatges en línia. Voleu gaudir d'unes vacances tranquil·les i sense aglomeracions? Aleshores reserva-les els primers mesos de l'any. Segons l'informe, aproximadament l'11% de les arribades anuals a Espanya es van produir a l'agost, mentre que només el 5,5% es van produir al gener (el mes més tranquil de l'any). I què hi ha de les escapades de Nadal? Val més allotjar-se després de la nit de Nadal i Nadal, quan els preus es disparen. El preu mitjà d'una habitació el desembre del 2023 va ser de 173 euros. Si esperes que passi la nit de Cap d'Any, podràs estalviar a la teva escapada hivernal, ja que el gener del mateix any el preu va baixar a 141 euros. Anticipar-se té premi. De fet, el 2023 els viatgers van reservar amb una mitjana de 42 dies de termini, un 19% més que l'any anterior, per assegurar-se la millor oferta possible. Aquesta anticipació és més gran que el 2019 i que la mitjana mundial, cosa que situa Espanya per davant de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit per al termini mitjà de reserva.

Aquestes dades provenen de la plataforma de SiteMinder, que genera més de 215 reserves hoteleres cada minut i 115 milions a l'any a tot el món.