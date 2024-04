Confirmen la llista oficial de concursants de 'Masterchef Celebrity 9'

per Redacció CatalunyaPress

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera ja tenen les cuines gairebé a punt per arrencar els enregistraments de 'MasterChef Celebrity 9'. Només falta el més important: conèixer els aspirants.

El cantant de flamenc i soul Pitingo; l'empresari i aristòcrata José María Martínez-Bordiú, més conegut com a Pocholo; Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunitat de Madrid i col·laboradora de televisió; els actors Hiba Abouk, Francis Lorenzo, María León, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano i Jose Lamuño; la còmica i presentadora Nerea Garmendia; l'estilista i el creador digital Pelayo Díaz; les creadores de contingut Marina Rivers i Inés Hernand; el periodista, humorista i membre de Gomaespuma Juan Luis Cano; l'atleta Raúl Gómez, conegut com a 'Marathon Man'; i la galerista i artista Topacio Fresh estan disposats a demostrar el seu mestratge amb els ganivets i com estan de bons els seus guisats davant el jurat més exigent de la televisió.

D'aquí poc, un ocuparà el tron de 'MasterChef Celebrity', després de la victòria l'any passat de l'actriu colombiana Laura Londoño, que es va alçar com la guanyadora. L'aspirant va aconseguir el títol de 'MasterChef Celebrity 8' davant 1.268.000 espectadors i un 16,7% de quota de pantalla, 1,3 punts més que l'edició anterior.

Un total de 3.447.000 seguidors van veure en algun moment del programa, líder absolut de la franja d'emissió. Un total de 14.427.000 persones van veure en algun moment algun dels lliuraments de la vuitena edició del talent culinari, que va obtenir una mitjana de 1.176.000 espectadors, un 15,9% de share i mitjana 3.808.000 contactes.

Llista completa dels concursants: