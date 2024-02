Les conseqüències de viure en un barri conflictiu per a alguns menors

per Redacció CatalunyaPress

Viure en veïnats amb alts nivells de violència pot afectar el desenvolupament dels nens, segons ha conclòs una investigació recent.

En concret, en canviar la manera com una part del cervell detecta i respon a amenaces potencials, cosa que podria conduir a una pitjor salut mental i altres resultats negatius.

No obstant això, tal com es publica en publicat a la revista Developmental Psychology , els pares afectuosos poden ajudar a protegir els nens contra aquests efectes perjudicials. Per estudiar si l'exposició a la violència al veïnat també podria afectar la reactivitat de l'amígdala dels nens, els investigadors van analitzar dades de 708 nens i adolescents entre 7 i 19 anys, reclutats de 354 famílies inscrites a l'Estudi Neurogenètic dels Bessons de Michigan (Estats Units).

La majoria provenia de veïnats amb nivells de pobresa i desavantatge superiors a la mitjana, segons el que va mesurar l'Oficina del Cens dels Estats Units. El cinquanta-quatre per cent dels participants eren nens, el 78,5% eren blancs, el 13% eren negres i el 8% eren d'altres races i ètnies. Els participants vivien en una barreja d'àrees rurals, suburbanes i urbanes a Lansing, Michigan i els seus voltants.

Els adolescents van completar una sèrie d'enquestes que preguntaven sobre la seva exposició a la violència comunitària, la relació amb els pares i l'estil de criança dels pares. Als participants també se'ls va escanejar el cervell mitjançant ressonància magnètica funcional mentre miraven rostres enutjats, temorosos, feliços o neutrals. En general, els investigadors van trobar que els participants que vivien en veïnats més desafavorits van reportar una exposició més gran a la violència comunitària. I els participants que van informar una exposició més gran a la violència comunitària van mostrar nivells més alts de reactivitat de l'amígdala davant de cares temoroses i enutjades.

Els resultats es van mantenir vàlids fins i tot quan es van controlar els ingressos d'una família individual, l'educació dels pares i altres formes d'exposició a la violència a la llar, com la criança dura dels pares i la violència de parella. En canvi, es va observar que els pares afectuosos semblaven ser capaços de trencar el vincle entre la violència comunitària i la reactivitat de l'amígdala de dues maneres. Aquestes troballes realment ressalten com els pares afectuosos i involucrats estan ajudant a donar suport a l'èxit dels seus fills, fins i tot en entorns potencialment hostils, i ofereixen pistes sobre perquè alguns joves són resilients fins i tot quan enfronten l'adversitat.

En general, els investigadors destaquen la necessitat de solucions estructurals per protegir els infants de l'impacte negatiu de l'exposició a la violència comunitària. També assenyala les formes en què els pares forts i positius poden promoure la resiliència entre els infants i els adolescents exposats a l'adversitat.