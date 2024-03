Corrupció a Espanya el 2023: menys casos, però més afectats que l'any anterior

per Redacció CatalunyaPress

Segons les dades revelades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), al llarg de l'any passat, els jutges i les jutgesses espanyols van tancar un total de 32 procediments relacionats amb casos de corrupció. Aquests procediments van resultar en l'obertura de judici oral o processament contra 185 persones físiques i 71 persones jurídiques, que enfrontaran o van enfrontar judici per aquests delictes. Al llarg i ample del territori nacional, es van emetre 13 sentències en total.

Tot i que el nombre de procediments ha disminuït en comparació amb anys anteriors, la quantitat de persones processades ha augmentat significativament. El 2023, es van registrar un total de 256 processats, entre individus i entitats jurídiques, superant amb escreix els 197 de l'any anterior.

L'informe del CGPJ s'enfoca a la corrupció pública, que continua sent motiu de gran preocupació a la societat espanyola. Els procediments judicials inclosos a l'informe involucren funcionaris públics, governants i polítics en exercici, i tenen com un dels seus elements distintius el desviament de fons públics, abastant tant la corrupció administrativa com la política.

Pel que fa al resultat dels processos, durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any passat, els jutjats i els tribunals van emetre un total de 56 sentències en casos on la corrupció era el nucli de la investigació. D'aquestes, 38 van ser totalment o parcialment condemnatòries, cosa que representa el 67.9% de les sentències emeses pels diferents òrgans judicials. Les 18 sentències restants, equivalent al 32.1% del total, van ser absolutòries.

Els europeus creuen que hi ha més corrupció

Si ampliem el focus i volem mirar la percepció que hi ha a Europa sobre aquest tema, les dades han empitjorat per primer cop en una dècada, segons Transparència Internacional.

I és que l'índex de la percepció de la corrupció que cada any elabora aquest organisme mostra que la puntuació cau per primera vegada en 10 anys.

La mitjana global sobre la confiança pública en les pròpies autoritats es manté en 43 punts sobre cent, si bé més de dues terceres parts de països superen els 50.

Dinamarca, amb 90 punts, torna a figurar al capdavant d'aquest informe (per sisè any consecutiu), juntament amb Finlàndia, Nova Zelanda, Noruega, Singapur, Suècia i Suïssa, tots ells per sobre dels 80.