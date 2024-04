Dani Alves seguirà en llibertat provisional: l'Audiència de Barcelona ho ratifica

Dani Alves, el reconegut exfutbolista brasiler, continua en llibertat provisional després d'abonar la suma d'un milió d'euros per sortir de presó, tot i haver estat condemnat per violació.

La Secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha reafirmat la decisió de mantenir en llibertat l'esportista mentre s'avaluen els recursos presentats contra la sentència que el va sentenciar a quatre anys i mig de presó per agressió sexual.

En un comunicat emès aquest dimecres, el tribunal ha rebutjat els recursos interposats tant per la Fiscalia com per l'acusació particular, els quals sol·licitaven la revocació de la llibertat provisional sota el pagament de la fiança milionària esmentada.

La resolució judicial sosté que "el propòsit de la presó provisional no pot, sota cap circumstància, consistir a anticipar els efectes d'una possible pena que pogués ser imposada a l'acusat, ja que si fos així, la privació de llibertat excediria els límits constitucionals estipulats a l'article 17 de la Constitució Espanyola, que garanteix el dret de tota persona a la llibertat, establint que ningú en pot ser privat excepte en els casos i formes determinats per la llei".

Pel que fa a l'argument relacionat amb el risc de fugida, presentat per les acusacions en contra de la decisió d'atorgar la llibertat provisional sota fiança, el tribunal considera que "totes les circumstàncies ja han estat avaluades en la resolució impugnada, incloent-hi els llaços familiars del acusat, sense que s'hagi presentat cap element nou que en justifiqui la reconsideració, a més, aquest no és el moment adequat per valorar, com ho esmenta el Ministeri Fiscal en un dels recursos, les diverses declaracions de l'acusat durant la instrucció, ja que això va ser objecte d'anàlisi a la sentència que va resultar a la seva condemna".

Cal destacar que Dani Alves va sortir de presó provisional el 25 de març passat, després d'abonar la fiança estipulada i entregar els seus dos passaports. Prèviament, havia estat 14 mesos a la presó de Brians 2 a Barcelona, en relació amb aquest cas.

La posada en llibertat provisional i la condemna de poc més de quatre anys va ser motiu d'indignació per a gran part del moviment feminista, al·legant que "violar sortia molt barat" quan l'individu tendia molts diners.