Descobreix les millors illes de festa a Europa per a un estiu inoblidable

Si ets un amant de la bona festa, és normal que estigues esperant que arribi l'estiu per poder passar les millors nits. I qui et diu que et limitis a la teva ciutat si pots viatjar per tot Europa per no perdre't les millors festes?

Europa no només acull els destins de festa habituals, com la sempre famosa Eivissa. També ofereix un nou i emocionant panorama d´illes per als amants de la vida nocturna. Vols saber quins són els millors llocs per ballar sota el sol?

Aquí tens una llista de les millors illes europees per gaudir de la festa:

1. Pag (Croàcia): Pag és una illa tranquil·la habitada per unes 8.000 persones i moltes ovelles, però quan arriba l'estiu, l'escena canvia completament. La famosa platja de Zrće atrau els millors DJ del món, els superclubs desperten els seus sistemes de so i l'alcohol flueix lliurement a preus sorprenentment baixos.

2. Hvar (Croàcia): Busques alguna cosa una mica més exclusiu que la diversió d'esperit lliure a Pag? Tot i que els preus són més alts que en altres llocs del país, no són exorbitants. Pots gaudir de les millors pistes de ball a Carpe Diem Bar i HulaHula, mentre degustes deliciosos còctels al Kiva Bar.

3. Rab (Croàcia): Rab no només és coneguda per les seves platges nudistes, sinó també per la seva vibrant escena de festa. Llocs com Sant Antoni, Santos Beach Club i Escape ofereixen festes increïbles que duren fins a altes hores de la matinada.

4. Mykonos (Grècia): A Mykonos, la festa mai acaba. Durant el dia, les platges són plenes de festes diürnes, mentre que a la nit, les discoteques cobren vida. La platja Paradise és famosa per les seves festes salvatges, i llocs com el Tropicana Beach Bar i el Paradise Club són destinacions populars per als amants del ball.

5. Ios (Grècia): Encara que no trobaràs grans discoteques com a Mykonos, Ios ofereix prou alcohol, ball i diversió per satisfer els teus desitjos. La ciutat principal, Chora, està plena de bars amb preus accessibles i oportunitats per ballar tota la nit.

6. Gotland (Suècia): Durant la setmana d'Estocolm (del 14 al 20 de juliol), Visby es converteix a l'epicentre de la festa amb joves suecs que arriben en massa per gaudir de la diversió. Stora Torget és el lloc ideal per gaudir de la música i l'ambient festiu.

7. Eivissa (Espanya): Per descomptat, cap llista d'illes de festa no estaria completa sense esmentar la llegendària Eivissa. Amb la seva llarga història de festes, l'illa ofereix una gran varietat de clubs i festes diürnes a la platja. Tant Sant Antoni com Bossa Beach són punts calents per a la vida nocturna, on trobareu una oferta aclaparadora de discoteques i esdeveniments.

Aquest estiu, no us perdeu l'oportunitat de viure la festa en algunes de les illes més emocionants d'Europa.

Prepara't per ballar, gaudir del sol i crear records inoblidables en companyia d'amics i amants de la festa de tot el món.