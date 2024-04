Espanya és el país amb més calbs a tot el món: quin és el motiu?

per Redacció CatalunyaPress

Alerta per als homes! La calvície masculina és cada vegada més comuna a Espanya, on gairebé la meitat dels homes experimenten pèrdua de cabell, cosa que col·loca el país al capdavant del rànquing mundial en aquest aspecte. Segons un estudi realitzat per Medinahair, plataforma líder en tractaments capil·lars amb més de 100.000 usuaris mensuals, la genètica, l'estil de vida i els factors ambientals tenen un paper important en aquest fenomen.

L'estudi revela que països occidentals com Espanya, Itàlia, França, els Estats Units i Alemanya mostren alguns dels índexs més alts de calvície masculina. Tot i això, la preocupació no es limita a aquestes regions, ja que altres territoris com Àsia i Iberoamèrica també mostren xifres significatives de calvície.

Segons les dades recopilades, Espanya encapçala el podi de la calvície masculina amb un alarmant 44,5%, seguit de prop per Itàlia (44,37%) i França (44,25%). Altres països com els Estats Units (42.68%), Alemanya (41.51%) i Croàcia (41.32%) també mostren índexs preocupants.

Aleshores, per què alguns països europeus estan més afectats que altres? Segons l'estudi, la sensibilitat genètica a la dihidrotestosterona (DHT), un subproducte de la testosterona, és un factor clau. A més, la dieta i les deficiències de vitamines, com ara la B12 i la D, poden influir en la pèrdua de cabell.

L'edat també té un paper important, ja que els homes a països occidentals tendeixen a tenir una edat mitjana més avançada en comparació amb la resta dels continents, que tenen països amb nivells de desenvolupament més baixos. En resum, la calvície masculina és un problema global que requereix atenció tant a Europa com a altres parts del món.

Comprendre els factors subjacents i prendre mesures preventives és crucial per abordar aquesta preocupació de salut pública. Des d'una perspectiva de salut, seguir una dieta equilibrada i mantenir hàbits de vida saludables pot ajudar a prevenir o endarrerir la pèrdua de cabell, mentre que la consulta amb especialistes en tractaments capil·lars pot oferir solucions efectives per a aquells que ja experimenten aquest problema.