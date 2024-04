Troben restes de plàstic a croquetes congelades del Bonpreu venudes a Catalunya

El Departament de Salut del País Basc ha emès una alerta relacionada amb la possible contaminació per fragments de plàstic en certs lots de croquetes congelades de bolets, comercialitzades sota les marques Eroski, Bonpreu i Alteza a Catalunya i al País Basc. Aquest advertiment sorgeix després de la comunicació rebuda de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), cosa que ha portat les autoritats a prendre mesures immediates.

La recomanació del Departament de Salut és clara: s'insta els consumidors que tinguin a casa qualsevol d'aquests productes a no consumir-los, mentre que l'empresa fabricant procedeix a retirar-los del mercat de manera preventiva.

Els productes afectats inclouen les "Croquets de ceps de la marca Bonpreu" als lots 40111 (amb data de consum preferent des-25), 31122 (amb data de consum preferent oct-25) i 40124 (amb data de consum preferent des- 25). A més, les "Croquetes de bolets ceps edulis" de la marca Alteza al lot 31108 (amb data de consum preferent abril-25), i les "Croquetes de ceps edulis" de la marca Eroski als lots 30610 (amb data de consum preferent nov-24) i 31122 (amb data de consum preferent abril-25).

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha traslladat aquesta informació a les autoritats autonòmiques mitjançant el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació, amb l‟objectiu de garantir la retirada oportuna dels productes afectats dels canals de comercialització.

Aquesta alerta ressalta la importància de la vigilància contínua i la col·laboració entre les autoritats sanitàries i les empreses per garantir la seguretat alimentària i la protecció dels consumidors. Es recomana a qualsevol persona que tingui aquests productes en la seva possessió abstenir-se de consumir-los i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries locals.

Què pot passar en ingerir plàstics?

La ingesta de plàstics pot tenir conseqüències greus per a la salut humana. Els fragments de plàstic poden alliberar substàncies químiques tòxiques que, un cop dins del cos, poden causar danys als òrgans i sistemes. A més, els plàstics poden actuar com a vectors per a la transferència de contaminants ambientals i microorganismes patògens. A llarg termini, l'exposició a aquests contaminants pot augmentar el risc de malalties cròniques, com ara trastorns endocrins, càncer, problemes reproductius i danys al sistema immunològic. Per tant, és crucial evitar la ingestió de plàstics per protegir la salut.