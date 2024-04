Iberdrola celebra el Mes de l'Accionista 2024

Iberdrola té els inversors al centre de la seva estratègia, i avui ha fet un pas més en aquest sentit amb la inauguració del Mes de l'Accionista (mesdelaccionista.iberdrola.com) un esdeveniment en què integra la Junta General d'Accionistes del 2024, que celebrarà a Bilbao el proper 17 de maig.

La primera elèctrica europea per valor a Borsa i una de les dues més grans del món posa en marxa avui el seu espai virtual que inclou sales amb diverses temàtiques. La missió és aconseguir que els accionistes estiguin totalment informats i que participin a la Junta.

A les sales virtuals creades amb motiu del Mes de l'Accionista https://votojunta.iberdrola.com/es tractaran temes relacionats amb el medi ambient, el vessant social d'Iberdrola, la seva governança i qüestions financeres. Els continguts es donen a conèixer mitjançant entrevistes amb directius i reportatges.

A través d'aquest espai es facilita l'accés a tota la documentació, així com la participació a la Junta General d'Accionistes, que tindrà un format híbrid, amb la possibilitat d'assistir-hi de forma presencial o telemàtica.

Iberdrola posa a la vostra disposició tot un ventall per facilitar la participació de qualsevol inversor, com el portal de participació (https://votojunta.iberdrola.com/vejga/bienvenida/inicio.action), el telèfon 900 100 019, el correu electrònic (Junta2024@iberdrola.es), el WhatsApp (639 000 639), el canal de Telegram (https://t.me/JuntaIberdrolaBot), el correu postal (apartat de correus 1.113, 48080 Bilbao) i les entitats dipositàries dels títols.

També, com cada any, Iberdrola habilitarà punts d'atenció a diferents ciutats on els accionistes poden, entre el 8 i el 16 de maig, delegar-ne la representació o votar a distància amb el seu DNI, sense necessitat de portar la targeta de delegació i vot a distància. Els accionistes que hi participin a través d'aquesta fórmula rebran un obsequi commemoratiu. En aquesta línia d'incentivació de la participació, els accionistes que deleguin o votin a distància (canal en línia i telèfon) podran apuntar-se a més al sorteig de 30 bicicletes elèctriques.

Una participació amb més dividend

A més a més, la companyia ha proposat per tercer any consecutiu un dividend d'involucració de 0,005 euros bruts per acció (un euro brut per cada 200 accions).

Si s'assoleix un quòrum de constitució almenys del 70% del capital social i la Junta aprova aquest incentiu, Iberdrola abonarà aquesta quantitat a tots els seus accionistes amb dret a participar-hi. L'elèctrica és l?única empresa de l'Ibex 35 que premia així els seus accionistes.

El dividend d‟involucració s‟emmarca en un concepte de Junta més participativa, sostenible i sense restriccions. Tots els accionistes hi poden participar: només cal que tinguin almenys una acció registrada al seu nom el proper 10 de maig.

Totes aquestes iniciatives s‟emmarquen en una llarga trajectòria d‟innovació i involucració dels accionistes. Des del 2012, Iberdrola manté obert el canal interactiu OLA – On Line Accionistes, que funciona com una “junta permanent” en què s'atenen les consultes dels accionistes durant els 365 dies de l'any.

El 2015, Iberdrola va ser pionera en la celebració d'una jornada, el Dia de l'Accionista, la finalitat del qual era emmarcar la Junta General i altres activitats amb què els accionistes podien conèixer de primera mà els projectes del Grup Iberdrola en un diàleg bidireccional i directe amb els seus responsables.

Seguint aquesta mateixa línia, Iberdrola va evolucionar el tradicional Dia de l'Accionista a la Setmana de l'Accionista, que es va presentar el 2022 en format virtual. Des d´aquest any s´han ampliat la durada i els continguts d´aquesta experiència virtual a través del Mes de l´Accionista.