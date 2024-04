L'estratègia que seguirà Educació per millorar els resultats de l'informe PISA

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha assegurat que el proper curs s'impulsarà un pla de millora de formació docent de la comprensió lectora a 250 centres educatius de Primària i ESO i un altre sobre aprenentatge de les matemàtiques a 200 centres, per a pal·liar els mals resultats de l'informe PISA del 2022.

En una compareixença aquest dimarts per informar de les primeres iniciatives després del document del grup d'experts impulsor de mesures educatives de Catalunya, ha assegurat que l'objectiu és "focalitzar l'acció docent a les competències d'aprenentatge essencials" per a cada etapa educativa.

Simó ha defensat que aquest "document serà la base d´un pacte de país" amb l´objectiu de remuntar els resultats de PISA en matemàtiques i llengua oral i escrita, i reitera que els centres educatius necessiten més eines i suport i que es tracta de donar resposta amb aquestes noves mesures.

Per millorar els resultats, ha explicat que es potenciaran les "figures referents", amb una formació a 250 centres per millorar metodologies d'aprenentatge de la lectoescriptura; s'elaborarà una prova de fluïdesa i comprensió lectora a Primària i ESO; i es crearà una xarxa de centres.

D'altra banda, es formaran 200 centres per millorar la competència en matemàtiques de cara al proper curs, i podran comptar amb assessorament, materials didàctics i guies perquè els docents puguin millorar l'ensenyament d'aquesta assignatura.

Educació inclusiva i FP

Ha afirmat que el Govern continuarà impulsant l'educació inclusiva, "identificant on són les barreres", i ha anunciat que a partir del curs vinent hi haurà 220 noves dotacions de personal docent d'atenció a la diversitat i 120 de personal d'atenció educativa.

També es preveu estabilitzar 881 dotacions d'aules d'acolliment; revisar el model d'aules d'acollida actual; i la presentació del pla de xoc contra l'abandó escolar prematur el primer trimestre del curs 2024-2025.

Pel que fa a l'oferta d'FP, la consellera ha afirmat que el curs que ve s'inclourà al currículum de diversos cicles d'FP un nou mòdul de català professional "per a professions que tenen per finalitat atendre les persones".

Altres mesures passen per desplegar i acompanyar fins al 2030 el pla d'educació a temps complet "en un marc estructurat i amb coordinació amb ens locals", i recorda que, com ja havia anunciat, s'avaluarà l'impacte de la jornada intensiva.

"No disposem del pressupost que esperàvem"

Simó ha lamentat que la Conselleria no compta amb el pressupost que voldria per dur a terme totes aquestes mesures, després de no prosperar els Pressupostos de la Generalitat del 2024: "Ens podria haver permès tenir 50 milions d'euros més només per tirar endavant les propostes més immediates, però no podem endarrerir la resposta”.

"No disposem del pressupost que esperàvem", i ha insistit que, de totes maneres, la voluntat és complir les mesures proposades, i adverteix que les que comportin un augment significatiu de despesa no es podran aplicar.