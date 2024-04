Una parella espanyola guanya 1 milió d'euros gestionant pisos sense llicència a Airbnb

per Redacció CatalunyaPress

Una família espanyola ha emergit al radar financer en facturar aproximadament un milió d'euros pel lloguer de centenars d'apartaments turístics a Madrid, Màlaga i Múrcia, tot i no tenir les llicències requerides. Aquesta situació ha despertat preocupació a les autoritats, especialment a Madrid, on s'intensifiquen els esforços per abordar el problema creixent dels pisos turístics sense regularitzar.

Fran i Marta, identificats com dos amfitrions de la plataforma Airbnb, han cridat l'atenció en gestionar 336 apartaments només a la capital espanyola. Sense ser els propietaris directes de totes aquestes propietats, operen a través d'una societat mercantil anomenada The Key Host, la qual controla al voltant de 400 immobles a tot el país. Segons ha publicat El Confidencial, el 92% d'aquests operen sense la llicència requerida, cosa que representa un desafiament per a les autoritats locals.

A Madrid, on hi ha la major part de la seva cartera, només 25 apartaments compten amb autorització, mentre que dos més estan en procés de sol·licitud. Aquesta situació podria derivar en tancaments de propietats en qualsevol moment, encara que les normatives autonòmiques actuals dificulten aquest procés.

La família no amaga el seu model de negoci controvertit, descrivint-se a si mateixos com una empresa familiar que presta serveis a propietaris individuals que no poden gestionar els seus segons habitatges. Fran, un dels gestors, explica que la seva tasca inclou la recepció d'hostes, la resolució d'incidències i la coordinació de neteja, a canvi d'un 20% dels ingressos generats.

El futur del negoci d'aquesta família enfronta incertesa davant de les mesures regulatòries que s'acosten. L'Ajuntament de Madrid es troba en procés d'elaboració de normatives més estrictes per regularitzar el sector dels habitatges turístics, cosa que podria impactar significativament en la seva operació. La situació planteja interrogants sobre l'equilibri entre la innovació al sector turístic i la necessitat de garantir el compliment de les normatives locals per preservar la qualitat de vida a les ciutats.