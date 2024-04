Gairebé 18.000 aspirants es juguen una plaça per ser professors a Catalunya aquest dissabte

Dia clau per a molts aspirants a docents! Un total de 17.767 persones fan a partir de les 10 hores de dissabte les proves del concurs oposició per cobrir 9.344 places vacants de docents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.

Es cobriran places vacants de 90 especialitats diferents. A més, aquestes oposicions són "les primeres" després dels concursos extraordinaris d'estabilització i tenen caràcter ordinari, informa el departament en un comunicat.

Hi ha 224 tribunals a 136 seus repartides en 68 municipis catalans, i aquest divendres els aspirants ja han enviat la seva programació didàctica al tribunal i també s'han realitzat les proves de llengües als aspirants que no han acreditat els nivells requerits.

El dissabte els aspirants han de lliurar al tribunal la programació didàctica que han preparat en paper i tot seguit fer la primera prova, que consta de dues parts: la pràctica i el desenvolupament d'un tema.

La segona prova és la presentació presencial de la programació didàctica i de la situació daprenentatge o unitat didàctica, i els tribunals publicaran les citacions amb antelació.

Matemàtiques és l'especialitat que més professors necessita

De les places convocades, 2.131 són per a mestres --per a Infantil i Primària--; 6.947 per a professors de Secundària; 55 per a Escola Oficial d'Idiomes (EOI); 71 per a professors d'arts plàstiques i disseny; 9 per a mestres de taller darts plàstiques i disseny; i 131 per a professors especialistes en sectors singulars de la FP.

Les especialitats amb més places convocades són Matemàtiques (amb 720); Educació Primària (705); Anglès (627); Llengua catalana i literatura (555); Orientació educativa (519); i Tecnologia (509).

El departament ha afirmat que un cop finalitzin aquestes oposicions al juny, la interinitat de la Conselleria d'Educació quedarà per sota del 8%, també a causa de l'estabilització després del concurs de mèrits i les oposicions extraordinàries del 2023.

Els nous funcionaris en pràctiques començaran al setembre a treballar als centres educatius que els toquin, i també es nomenarà com a funcionaris docents en pràctiques els que van superar els concursos extraordinaris d'estabilització.