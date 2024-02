Gairebé la meitat dels espanyols desconeix el funcionament del sistema judicial

Sabem la manera com funciona la justícia? Una gran majoria d'espanyols no respondria a aquesta qüestió. I és que un 44% dels consultats en una enquesta recent admet no saber com funciona el sistema judicial. D'altra banda, 7 cada 10 diu “desconèixer en gran mesura” quins drets té.

En conclusió, una gran part de la societat espanyola té un desconeixement clar de l'àmbit legal entre la població espanyola, una percepció que també és compartida pels enquestats. 4 de cada 10 gosen donar-se un 5, però la mitjana és de suspens, amb un 4,8.

La meitat dels espanyols han considerat prendre mesures legals en algun moment, i un 5% ho ha considerat diverses vegades. Tot i això, només el 20% afirma haver dut a terme aquestes accions. Un 9% hauria demandat la seva empresa si hagués comptat amb els recursos econòmics i el temps necessari per iniciar un procés judicial. A més, altres subjectes als quals s'hauria desitjat demanar en el darrer any inclouen serveis professionals contractats (6%), veïns (6%), companys de feina (5%), el propietari (3%), i la parella o exparella (3%).

El pagament d'impostos, un problema enorme

Els dubtes legals principals dels espanyols se centren en temes relacionats amb impostos (34%), herències (28%), jubilació (26%), sol·licitud d'ajudes i subvencions (26%), i baixa laboral (26%).

"Els assumptes que tenen un impacte directe a l'economia familiar són els que generen més dubtes entre els espanyols i, per tant, l'impacte d'una decisió mal presa afavoreix les consultes a professionals", apunten experts en legalitat d'onLygal, empresa responsable de l'enquesta.

Pel que fa a la font de coneixements legals, la meitat dels espanyols afirma que provenen de lectures i publicacions, destacant que un 39% resol els seus dubtes a través de cerques a internet.

"És car i difícil d'entendre"

I què passa si es decideix emprendre el camí de la justícia? Entendre les tarifes i comprendre el funcionament dels costos, així com rebre informació clara sobre els serveis oferts i la transparència en el procés, juntament amb conèixer la durada dels procediments legals, són aspectes que preocupen.

Aquests aspectes assenyalen la necessitat de generar confiança en un servei que sol percebre's com a complex i costós.

És notable la quantitat de persones que recorren a serveis legals per aclarir-ne les principals inquietuds legals, que poden estar relacionades amb impostos, herències, jubilació, sol·licituds d'ajuda i subvencions, baixes laborals, lloguers, estafes, entre d'altres temes. No obstant això, quant a les assegurances de defensa jurídica o protecció legal, només el trenta per cent dels enquestats afirma tenir-ne coneixement.

"No obstant això, una vegada que se'ls expliquen les cobertures d'aquestes assegurances de defensa legal, les persones mostren interès (amb una qualificació mitjana de 3.34 sobre 5). Aquesta dada confirma la nostra experiència i dóna suport al nostre compromís d'oferir serveis i assegurances adaptats a les necessitats reals d'individus i empreses, amb la finalitat d'acompanyar-los al seu dia a dia i fer la seva vida més senzilla, proporcionant-los les solucions necessàries per assolir els seus objectius", conclouen els experts.