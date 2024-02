Puja el preu del menjador escolar: quant pagaran les famílies el curs que ve?

per Pau Arriaga Pérez

La Conselleria dEducació de la Generalitat ha elevat el preu del menjador escolar a Catalunya per al curs que ve. Així, passarà dels 6,91 euros als 7,25 euros diaris per a l'alumnat fix i de 7,6 euros a un màxim de 7,98 euros per a l'esporàdic. La resolució fixa el preu màxim de la prestació del servei de menjador dels centres de titularitat del departament.

Aquest preu de 7,25 euros i de 7,98 euros per alumne al dia és per a aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de 2 hores i mitja.

A aquells centres que tenen un espai de migdia amb una durada màxima de 2 hores, el preu és de 6,87 euros per a alumnat fix. D'altra banda, el de l'alumnat esporàdic no podrà excedir els 7,56 euros per alumne al dia.

El preu màxim de la prestació del servei escolar comprèn, a més del dinar, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de prestació del servei i els períodes anterior i posterior, des que s'acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda .

Educació considera esporàdic aquell que en fa ús menys de 3 dies a la setmana (2 a Secundària), sempre que el comensal no sigui beneficiari d'una beca menjador.

"Mantenir el nivell de qualitat"

Fonts d'Educació han explicat a Europa Press que "per mantenir el nivell de qualitat, en condicions d'increment generalitzat de preus motivat per les circumstàncies econòmiques i polítiques d'abast mundial, cal ajustar el preu màxim a l'increment real de preus".

Apunten que l'increment del preu màxim respon a l'increment del preu dels aliments ia l'augment retributiu dels monitors de lleure educatiu. Creuen que no apujar-ho "hauria comportat automàticament la pèrdua de qualitat del servei, per inviabilitat econòmica".

Les mateixes fonts han assegurat que "no pot afavorir la precarització d'un sector laboral tan feble com és el del monitor, que ha aconseguit un increment retributiu per actualització del conveni laboral d'un 3,5% per a aquest 2024".

La Generalitat diu que ha donat 182.050 beques menjador des de començament de curs (108.870 corresponent al 100% i 73.180 el 70% del cost). Serien 15.186 més que fa un any, i la dotació pressupostària per a aquest any ha suposat un increment de 43 milions d'euros respecte del curs anterior.