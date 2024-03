La Generalitat es mostra prudent malgrat les darreres precipitacions a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

La Generalitat ha donat llum verda aquest dimarts 26 de març a un decret llei per valor de 145 milions d'euros per emprendre les accions més urgents en la lluita contra la sequera.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit que no es desactivaria l‟estat d‟emergència si la mitjana de capacitat dels embassaments arriba al 16%. Fa mesos, quan es va arribar a aquesta xifra, es va activar l'estat d'emergència actual.

"No és el mateix estar al 16% al maig que al setembre", ha apuntat, mostrant la prudència amb què s'està movent la Generalitat. De fet, ha dit que, si eventualment es prengués la decisió de desactivar-la, potser s'hauria de tornar a activar al cap de poc temps.

"No es tracta de passar del 16 al 16,5% per suprimir-la", ha afegit, dient que l'objectiu amb què treballen, quan surti de l'emergència, és estar consolidat a la fase següent, que és la de l'excepcionalitat .

"Tant de bo sigui com més aviat millor", ha considerat, evitant posar una data, i dient que "és una bona notícia que els embassaments se segueixin omplint i que clarem amb pluja, com passa avui".

Els embassaments, al 15,6% de capacitat

I és que, malgrat la pluja, la situació dels embassaments de les conques internes continua sent tremendament delicada.

Com és habitual, l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA) ha actualitzat, al punt del migdia, la capacitat d‟aquests embassaments, com aquest organisme fa diàriament.

| Agència Catalana de l'Aigua

Després de les precipitacions que s'han registrat a gairebé tot el territori de Catalunya a la jornada del dilluns 25 de març, la reserva actual dels embassaments és del 15,6%. Ahir dilluns 25 era del 15,55%.

Així, caldria que continués plovent durant dies (i amb intensitat) perquè la capacitat tornés a estar, com a mínim, al 16%, encara que com ha apuntat Plaja, la intenció de l'executiu és no aixecar la situació d'emergència encara que s'arribi a aquesta quantitat.

La capacitat total dels embassaments a les conques internes de Catalunya puja al voltant dels 700 hectòmetres cúbics.