El Govern permetrà que les piscines s'omplin si es converteixen en refugis climàtics

El Govern es prepara per aprovar un decret llei que permetrà la utilització de piscines públiques i privades com una mesura davant de la sequera.

Aquesta normativa s'aprovarà aquest mateix dimarts i permetrà que els Ajuntaments poden considerar les piscines de clubs esportius, comunitats de veïns, hotels o càmpings com a 'refugis climàtics' si s'obren al públic en general i es compensa la despesa d'aigua amb altres mesures.

L'objectiu principal del decret també és facilitar la limitació del consum d'aigua per part dels turistes.

En aquest sentit, els municipis que superin durant tres mesos consecutius els llindars màxims de consum estaran obligats a fer complir la normativa als establiments turístics.

Aquesta nova regulació, fruit de la col·laboració entre el Govern català, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), inicialment estava prevista per ser part de la llei de mesures contra la sequera, la qual no va poder ser tramitada a causa del rebuig als pressupostos del 2024.

L'executiu català destaca que aquest decret busca una entesa amb els representants municipals per proporcionar-los més eines en la gestió de l'emergència per sequera sense menyscabar-ne l'autonomia.

Per tant, seran els Ajuntaments els que decideixin quines piscines es consideren refugis climàtics als seus plans d'emergència per sequera.

Aquelles piscines que no estiguin censades com a refugis climàtics no podran ser emplenades ni emplenades. Tanmateix, tant les piscines públiques com les privades poden ser incloses en aquesta categoria, sempre que s'arribi a un acord amb l'ajuntament corresponent per permetre'n l'ús públic.

Es permetrà farcir aquestes piscines només en quantitats necessàries per garantir la qualitat de l'aigua, sempre que s'implementin mesures d'estalvi addicionals per compensar l'ús d'aigua.

Una decisió celebrada pel Gremi d'Hotels de Barcelona

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha celebrat que la Generalitat plantegi que les piscines privades es puguin fer servir com a refugis climàtics: "Valorem molt positivament que finalment s'hagi tingut en compte els establiments hotelers com a possible solució".

Segons un comunicat d'aquest dissabte, s'ha posat a disposició de les administracions per "agilitzar els propers dies la concreció d'aquesta mesura".

Els hotelers valoren que "finalment" se'ls tingui en compte com a possible solució i alternativa davant les altes temperatures estivals, i recorden que ja van ser útils durant la pandèmia com a refugi de persones en situacions d'emergència.

El Gremi veu "sensat" que es tingui en consideració aquesta possibilitat i afirma que el mateix sector ho plantejava fa mesos com una cosa beneficiosa per a la ciutadania i per als hotels alhora.

A més, ha assegurat que el seu sector sempre ha tingut “forta implicació” amb el seu entorn.