Microsoft publica un vídeo 'terrorífic' de la Mona Lisa rapejant gràcies a la seva IA

La Mona Lisa ha iniciat una carrera al món del rap. Microsoft va publicar un vídeo generat per intel·ligència artificial de la Mona Llisa de Leonardo Da Vinci rapejant i molts espectadors han quedat totalment horroritzats.

La veritat és que les imatges són intrigants, amb la Mona Lisa obrint els ulls en pla assassina en sèrie, o com si acabés de sortir d'un after, i rapejant 'Paparazzi' amb una veu estrident que podria estar recitant un vers satànic.

El 'Paparazzi' que versiona no és la cançó de Lady Gaga, sinó un rap que Anne Hathaway va escriure i interpretar al programa d'entrevistes de Conan O'Brien el 2011

A continuació, podeu veure el vídeo generat per la IA de Microsoft:

El vídeo ha estat rebut amb humor i estupefacció a les xarxes socials. "Els nostres avantpassats es regirarien a les seves tombes", ha comentat un usuari responent a la publicació de Microsoft a X. "Un altre dia i un altre vídeo terrorífic d'IA", ha sentenciat un altre.

Contestant a la publicació original, un dissenyador professional s'ha preocupat per les repercussions que pugui tenir l'arribada de la IA amb aquest tipus de realisme, demanant que s'hi apliquin mesures. "Oh Senyor, què hem fet? Si no és real, com sabem que és real? Com ​​més aviat millor, necessitem marques d'aigua segures estàndard de la indústria integrades i un símbol que es mostri en tot el contingut generat per IA. Si es tracta d'àudio (com una narració com en aquests exemples de VASA-1) o música, aleshores cal escoltar un to o timbre al principi", ha sentenciat en un tuit recollit per CatalunyaPress.

Microsoft ha explicat que el mètode de "generalització fora de la distribució" mostra "la capacitat de fer servir entrades de fotos i àudio que estan fora de la distribució de l'entrenament".

“Per exemple, podeu fer servir fotografies artístiques, àudios de cançons i parla en idiomes diferents de l'anglès. Aquest tipus de dades no eren presents al conjunt d'entrenament”.

La companyia va destacar els impactes positius de la nova tecnologia d'intel·ligència artificial, com ara millorar l'equitat educativa, millorar l'accessibilitat per als que tenen desafiaments de comunicació i oferir companyia o suport terapèutic als que ho necessiten.