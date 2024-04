Pablo-Igancio de Dalmases: ''A Federico García Lorca no el van matar per homosexual''

Federico García Lorca, poeta, dramaturg i una figura emblemàtica de la literatura espanyola del segle XX, és una figura que transcendeix les fronteres del temps i de l'espai amb la seva obra immortal.

El seu llegat perdura com un far de creativitat, passió i humanitat, il·luminant tant els seus contemporanis com les generacions futures. Però la perdurabilitat de Lorca va més enllà del seu geni literari.

El seu compromís polític i social el va convertir en una veu dissident durant la turbulenta època de la Guerra Civil espanyola. Lorca, defensor de la democràcia i els drets humans, va pagar un alt preu per les seves conviccions: va acabar sent afusellat el 1936 a mans dels falangistes.

Els motius pels quals va acabar sent assassinat van ser diversos, però un que sempre s'ha destacat és el fet de ser homosexual. No obstant això, al llibre acabat de publicar de Pablo-Ignacio de Dalmases, Els Novios de Federico, s'intenta demostrar que, realment, no va ser així.

El Doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet servir dos anys per investigar més profundament en la vida i els amors del poeta més influent del segle passat, i com les contradiccions entre el que pensava i les companyies amb què s'envoltava van acabar sent una tònica fins al final dels seus dies.

D'on ve aquesta motivació per investigar la vida amorosa de García Lorca?

No ho sé. Jo he escrit molt d'Àfrica, de viatges, de ficció... però mai sobre temes de García Lorca. Tot i això, em vaig adonar que les relacions sentimentals que havia tingut Federico van acabar amb una deriva ideològica completament contrària al que havia posat el seu pensament, i això em va cridar molt l'atenció.

Vaig començar a llegir i vaig pensar a fer un article, però en investigar a fons, em vaig adonar que hi havia moltes ramificacions. Vas buscant documentació, i cadascuna et porta a nous camins i aquí vaig arribar a la conclusió que aquí hi havia prou material per fer un llibre. Es podria dir que va sortir de casualitat.

Després d'haver escrit un llibre sobre ell, com definiries Lorca?

Lorca em sembla un personatge fascinant. Sempre se'n parla recordant que va ser un poeta i un dramaturg extraordinari, però era un home fascinant. Totes les persones que el van conèixer van destacar que era un personatge arrabassador, es quedava amb tu a la primera de canvi. Era molt simpàtic, sociable, tenia qualitats de conversa, sabia tocar el piano, dibuixar...

El primer autor que va parlar de la seva sexualitat va ser un company seu de la residència d'estudiants de Madrid, José Moreno Villa, que després va ser un artista plàstic important. El 1944 va publicar un llibre en què va parlar de forma una mica tangencial del "defecte" de Lorca, referint-se a la seva sexualitat. Al llibre explica que "alguns recelaven de Federico pel seu defecte, però quan prenia la paraula, s'asseia al piano o recitava, tothom quedava meravellat".

És a dir, és un home que tenia un encant absolut i arravatador.

Com va viure ell la seva sexualitat?

Sembla que la va viure de forma força desinhibida, la qual cosa té el seu mèrit perquè en aquella època, ser homosexual era un baldó que et marcava de per vida. Jo recullo el testimoni d'un amic seu de Granada de la mateixa edat que també era gai, García Penón, i qui va explicar que havien viscut llances i aventures homosexuals junts. Aquest amic li demanava que tingués cura perquè "tu te'n vas a Madrid, però jo em quedo a Granada". Si li agradava un noi, es llançava ràpidament a conquerir-ho, i si calia pagar, pagava.

Per tant, va viure la seva homosexualitat de forma força desacomplexada, i això ho va marcar, sobretot a Granada. Si avui encara a les capitals espanyoles encara tenen certes objeccions, no et dic jo el que era als anys 30. Allò era terrible.

A Madrid es va sentir més alliberat i totes les seves relacions les va tenir aquí excepte una, un noi de Granada que va conèixer i amb qui va tenir una relació, però era empleat de banca i no es podia moure de la ciutat granadina. Amb això, va ser una relació intermitent.

Com ho va viure la família?

Això no se sap, sembla que va posar particular afany que la seva família no se n'assabentés, però no m'ho crec. A Granada, tothom coneixia la vida de la resta, per la qual cosa el ressò devia haver arribat al seu pare. De fet, el primer viatge que va fer a Nova York va ser perquè el seu pare hi va notar una cosa estranya.

Federico va tenir diversos desenganys amorosos, però el més important va ser amb l'escultor Emilio Aladrén, que no era exclusivament gai, sinó que era bisexual i es va arribar a casar amb una dona anglesa. Això va produir a Federico un trauma terrible. Tant és així que els amics i el pare el van notar.

El pare, que era molt intel·ligent, se'n va anar a Madrid preocupat perquè veia que al seu fill li passava alguna cosa. Va anar a parlar amb un amic de Federico i li va preguntar que què li passava al seu "Federiquito", i l'amic no va voler revelar gaires detalls del desamor que havia patit, però sí que va argumentar que tenia "problemes literaris, li tenien gelosia, etc." ". El pare va proposar enviar-lo un temps a l'estranger i l'amic el va veure com una idea "meravellosa". Aquí va ser quan va marxar als Estats Units finançat pel seu progenitor.

Per què hi ha tant d'interès a la seva vida, a la seva mort, a la seva sexualitat…?

Per diverses raons. La primera, per la categoria intel·lectual. Va ser un dels grans escriptors del segle XX, una figura clau a la cultura espanyola. És una dada que, en qualsevol altre autor, ja hagués estat suficient per suscitar interès.

Tot i això, després ve la seva tragèdia personal. És a dir, va ser assassinat a principis de la Guerra Civil; un home que era exitós, que abans d'arribar als 40 anys ja havia aconseguit la fama i el prestigi internacional, que se'l representava a Amèrica... Era una figura clau en la intel·lectualitat espanyola dels temps de la República. El seu assassinat en els primers temps de la Guerra Civil el va convertir en una icona, una figura mítica i llegendària.

També podríem destacar, encara que jo crec que era un aspecte secundari, la seva sexualitat. Hi ha hagut molts altres artistes que han estat homosexuals i en ells ha estat una cosa secundària. Fins i tot s'ha dit que la seva sexualitat va ser el motiu de la mort, però no és cert. A Federico García Lorca no el van matar per homosexual, va ser assassinat per raons ideològiques en uns moments en què "eres dels meus o eres dels altres". No hi havia territoris intermedis. En aquell moment de la sublevació, van dir que "era dels altres", així que PUM!, ho van afusellar i punt .

Un dels mites amorosos més grans va ser la relació entre Lorca i Salvador Dalí. Què hi va haver de cert?

És totalment cert que va tenir una relació amb Salvador Dalí, es pot dir que va ser el seu primer xicot. El que passa és que hi ha un autor que diu que el problema que va tenir Lorca en totes les relacions va ser que sempre es va enamorar de la persona inapropiada. La majoria van ser bisexuals, excepte l'últim, però va ser la relació més curta i no es va poder completar perquè el van matar ràpidament.

Dalí és un personatge molt complex en tots els aspectes de la vida: com a artista, com a persona, per la seva ideologia... i també per la seva sexualitat. Què era Dalí, des del punt de vista sexual? No és gens clar. Jo dedico un capítol final a l'itinerari sentimental posterior de tots els seus amants, i qui ocupa més espai és Salvador. Sabem que es va casar amb Gala a finals dels anys 20, és a dir, poc després de conèixer Federico. El matrimoni amb Gala va ser un matrimoni en el sentit convencional del terme, en què hi havia una atracció personal, intel·lectual, moral, sentimental i física? Resulta dubtós de creure.

Va ser Dalí gai? Potser tampoc. Hi ha testimonis que el van conèixer posteriorment, ja als anys 60 i 70, quan ja era un personatge famós, que el que donen a entendre és que es tractava d'un home impotent o voyeur, un amant de l'onanisme, de la masturbació. .. més que del sexe físic, de l'autocomplaença.

És cert que ell va dir coses de Federico lletges, però García Lorca es va rescabalar. Quan li van dir que "Dalí no era gai", ell va contestar que "no ho seria, però només se li posava tesa quan li fiques el dit pel cul".

Fins i tot Dalí, de vegades, gairebé es denuncia a si mateix. En algunes declaracions dels anys 60 li van preguntar per la seva relació amb Federico i ell va contestar que el poeta "va voler posseir-lo, però no va poder perquè li feia mal". Si et feia mal és perquè tu vas permetre que ho tastés. Va ser una sexualitat molt complexa, era un personatge molt difícil d'interpretar.

Un altre dels seus grans amors va ser Emilio Aladrén. Al llibre expliques que va arribar a patir depressió perquè no era del tot correspost. Aquest va ser l'amor més important per al poeta?

Això diuen. A mi em resulta curiós perquè hi ha un problema de dates. Crec que va ser una relació relativament curta, dubto que fos superior a dos anys. Amb Dalí va estar més temps, per exemple. Va ser una relació rara, però segons sembla, va ser molt apassionada. Els autors diuen que va ser el gran amor de la seva vida, diuen que era maquíssim, i jo que n'he vist fotos, diria que tenia aspecte de mafiós sicilià, però era maco, molt exòtic.

Com va ser la relació amb les dones?

Va ser bona, Lorca descriu molt bé les dones a la seva obra literària. Va tenir una bona relació d'amistat amb dones a Granada i fins i tot es diu que va arribar a tenir una relació sexual. A l'època en què va estar amb Dalí, va intentar tenir relacions amb ell però el pintor no va voler. El que va fer per treure-s'ho de sobre va ser deixar-lo en mans d'una companya de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, una dona que es deia Margarita Manso.

Es diu que amb ella va tenir una única relació sexual. Hi ha qui ho posa en dubte, però Dalí diu que sí que va passar.

Què t'ha sorprès més de Federico García Lorca després dels dos anys de recerca?

Justament l'itinerari ideològic dels amants. Només n'hi va haver un, Rafael Rodríguez Rapún, que era un militant socialista que amb la guerra va estar a l'exèrcit popular, va ser tinent i va morir. L'últim de tots, un adolescent d'Albacete que va conèixer el 1934 o 1935, hi ha discussions sobre quin any va ser, va acabar sent falangista i se'n va anar a Rússia per lluitar a la 'Divisió Blava'. Després va acabar la seva vida treballant al diari d' ABC, que era el mitjà més de dretes que hi havia. Aquest itinerari estrany és el que em va cridar l'atenció, em va capturar per posar-me a escriure sobre Lorca, cosa que mai no havia tractat.

Dius que el teu propòsit amb aquest llibre és “tractar de valorar fins a quin punt la identitat sexual de Federico va poder ser la causa determinant del crim”. Després de tota l'entrevista, intueixo que el veredicte és que no, cert?

Exacte, va poder ser un factor coadjuvant a la Granada dels anys 30, però no crec que fos LA causa. Un dels sublevats va dir que sí, que "ho vam matar per marieta, ia més quan el vam matar, li vaig ficar dos trets pel cul", però no crec que fos la causa determinant. Hi ha una frase que em sembla definitiva que un autor revela que li va dir Luis Rosales, que va ser precisament qui va protegir Lorca i el va tenir a casa perquè no l'aturessin, però al final no ho van poder evitar. Rosales explica que va rebre un anònim dient: "No ho hem matat per marieta, ho hem matat perquè no era un marieta dels nostres". Per tant, va ser una causa ideològica.

També cal puntualitzar que, a l'estiu del 36 a la zona revoltada, tothom es va disfressar posant-se una samarreta blava. Amb això, ha quedat a la llegenda que el van matar els falangistes, però l'historiador Ian Gibson ho desmenteix.

Val a dir que, encara que Lorca va ser considerat un home d'esquerres, va tenir molt bons amics a la Falange, fins i tot algun li va desaconsellar que se n'anés a Granada, perquè allò era "la boca del llop". Tenia molts amics falangistes, i fins i tot es diu que va arribar a conèixer Primo de Rivera, cosa que no està provada i que alguns desmenteixen.

Els falangistes no el van matar, Gibson diu que el van matar persones de dretes, els que pertanyien al Partit d'Acció Popular, que era la dreta catòlica dels temps de la República. Com que és un home d'esquerres, no va ser una víctima dels falangistes.